Para el mediodía del jueves 26 de noviembre se fijó el plazo para presentar indicaciones al proyecto que modifica el Código de Comercio para regular las condiciones de contratación y pago de los servicios de transporte de carga por carretera por empresas de menor tamaño.

Esto, luego que la Sala aprobara la idea de legislar con 26 votos a favor y uno en contra.

En paralelo, la Comisión de Hacienda analizaba el proyecto del Ejecutivo que establece medidas para contener el alza de los combustibles.

Esta iniciativa tuvo su origen en una moción transversal de las senadoras Paulina Núñez, Loreto Carvajal, Camila Flores y los senadores Gastón Saavedra y Enrique Van Rysselberghe, y surgió en respuesta a las conversaciones que tuvieron con los representantes de pequeños y medianos camioneros.

Previo a la votación, la presidenta de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, senadora Camila Flores, explicó los aspectos principales del proyecto, que en lo medular busca proteger la contratación y el pago de los transportistas de carga de menor tamaño mediante el establecimiento de tarifas por kilómetro y reajustes convenidos, compensación por esperas y mecanismos de cobro frente a incumplimientos y prácticas abusivas.

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