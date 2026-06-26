Segundo vuelo de la FACh despegó hacia Venezuela con tres toneladas de ayuda humanitaria y 16 nuevos rescatistas

El Gobierno envió un segundo vuelo de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) con asistencia humanitaria destinada a las zonas afectadas por el devastador terremoto doble que impactó a Venezuela.

Al primer vuelo de un avión KC-135, que trasladó a un equipo de brigadistas del Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano de Bomberos de Chile, se sumó un C-130 con 16 nuevos rescatistas y tres toneladas de ayuda humanitaria (4.000 raciones de alimentos individuales para cuatro días) y dos toneladas de equipamientos de bomberos.

El operativo forma parte del histórico compromiso de Chile con la cooperación internacional frente a emergencias de gran magnitud y refleja la experiencia adquirida por el país y sus FF.AA., en la respuesta a desastres naturales, tanto dentro como fuera de sus fronteras.

El ministro de Defensa, Fernando Barros, recalcó que la reacción del Gobierno fue inmediata frente a la tragedia que afecta al pueblo venezolano.

"Chile sabe de tragedias naturales, de desastres de este tipo y, por lo tanto, nuestra reacción es inmediata. Compartimos nuestra experiencia con el pueblo venezolano, dejando de lado toda diferencia o problema, porque hoy lo importante es ayudar a nuestros hermanos de Venezuela a recuperarse de esta tragedia", indicó.

A su vez, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, aseveró que “el pueblo de Chile está con Venezuela en estos momentos de tanto dolor, por la pérdida de vidas humanas y por los enormes daños materiales que han sufrido después del terremoto de hace dos días".

COOPERACIÓN CON BOLIVIA

Esta operación se suma a otras acciones de cooperación internacional desarrolladas por el país durante este año. En mayo, la FACh desplegó un avión C-130 Hércules para trasladar ayuda humanitaria a Bolivia, consistente en cientos de cajas con alimentos destinadas a enfrentar la crisis de desabastecimiento que afectaba a ese país.

Al igual que entonces, la respuesta frente a la emergencia en Venezuela refleja la capacidad logística de las Fuerzas Armadas y la decisión del Gobierno de acudir en apoyo de los países vecinos, cuando enfrentan situaciones de carácter humanitario.

Con esta operación, el Gobierno indicó que "Chile reafirma su compromiso con la solidaridad internacional y la cooperación humanitaria, poniendo a disposición del pueblo venezolano las capacidades logísticas y operativas desarrolladas a partir de su amplia experiencia en la gestión de emergencias y desastres naturales".

(Imagen: Ministerio de Relaciones Exteriores)

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