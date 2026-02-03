Saxofonista chileno fue detenido por el ICE en EE.UU. y está recluido en Alligator Alcatraz en Florida

Un saxofonista chileno se encuentra detenido en la penitenciaria South Florida Detention Facility, más conocida como "Alligator Alcatraz", en Florida, Estados Unidos.

Kevin Carvajal, exfuncionario de la Corporación Cultural de Osorno, fue recluido luego de ser interceptado por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por presuntas irregularidades de su estatus migratorio, las cuales habrían devenido tras una asesoría legal inadecuada, informó el medio osornino Paislobo.

El músico fue detenido en un control vehicular junto a su pareja, quien fue deportada a Chile tres días después.

La madre del detenido, Rosa Sotomayor, relató al citado medio que su hijo había viajado con una visa de turista de tres meses, aunque tenía la idea de extender su visita para desarrollar su carrera musical.

Así es como habría recibido una asesoría de terceros en la cual se le aconsejó solicitar una visa de asilo sin cumplir con los requisitos de persecución política que eso requiere, hecho que invalidó su estatus legal previo.

Fabio Carvajal, su hermano, explicó que el saxofonista actualmente se encuentra en un aislamiento severo, y enfrentaría problemas de salud relacionados con bronquitis y depresión.

Kevin Carvajal es el único chileno en su sección y tiene acceso restringido a comunicación. Las autoridades estadounidenses informaron que, debido a los protocolos actuales, el saxofonista no puede costear su propio pasaje de retorno y deberá esperar el proceso administrativo de deportación, el cual se estima que será entre tres y cuatro meses.

La familia de Carvajal aseguró que el joven manifestó su disponibilidad a ser deportado en cuanto antes, ya que estaba consciente de que no podía ejercer labores remuneradas en Estados Unidos.

Los mismos familiares solicitaron el apoyo del exalcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, quien facilitó una reunión con la delegada Presidencial Provincial de Osorno, Claudia Pailalef.

Fue el jefe comunal quien confirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores ya instruyó al Consulado de Chile en Washington D.C. y Miami para monitorear el estado de salud del músico y verificar su situación jurídica con el ICE, aunque aseguró que la decisión final recae en la administración estadounidense.

