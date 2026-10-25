Director del Servicio Nacional de Migraciones pide a la oposición apoyar leyes migratorias: "Sean consecuentes"

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, realizó un balance sobre las expulsiones de migrantes y realizó un llamado a la oposición a que "ponga los votos donde pone las palabras".

En conversación con BioBioChile, Sauerbaum sostuvo que "el Gobierno ha sido exitoso en el Plan Escudo Fronterizo, por ejemplo. El ingreso clandestino se ha detenido en un 93% en la frontera norte y eso nos ayuda a poder tomar otras decisiones, porque mientras siguiera entrando gente, evidentemente ninguna política que tomáramos iba a provocar efecto".

"Hoy día tenemos más de 11 mil personas que han salido voluntariamente del país desde enero. De esas personas, el 80% son venezolanas que estaban ilegales en Chile, que tenían orden de expulsión. Para nosotros, incentivar la salida voluntaria es lo que hemos hecho", indicó.

Y mencionó que han llegado "a un acuerdo con Venezuela para que pudieran emitir un salvoconducto, para que las personas pudieran salir con documentación vencida. Todo eso ha ayudado a ir aumentando las salidas voluntarias, que hoy día llegan a más de 11 mil personas".

Respecto a las expulsiones, el director de Migraciones detalló que "esta semana vamos a llegar a dos mil personas que expulsamos forzosamente, con diez vuelos de expulsión. Por lo tanto, la promesa de producir un ordenamiento migratorio se está cumpliendo paso a paso. Es evidente que no es automático".

Al ser consultado sobre que ha impedido avanzar más rápido, indicó que "hay una serie de cosas que nosotros tenemos que hacer y la gente se ha dado cuenta de que tenemos una serie de restricciones. El hecho de que el proyecto de ley que nos va a facilitar las expulsiones se haya aprobado recién esta semana, el hecho de que se rechace ampliar de cinco a treinta días la retención, todo eso obviamente no colabora".

"A mí me extraña que la oposición critique al Gobierno por no cumplir su promesa y que ellos pongan obstáculos para que no se cumpla. Entonces hay que tener un poquito de cordura y también ser consecuente con lo que se dice. La promesa de ordenamiento migratorio se va a cumplir en la medida en que todos colaboremos", señaló.

En esa línea, le pidió a la oposición que "ponga los votos donde pone las palabras, porque exigir que expulsemos, rechazándonos la posibilidad de aprobar los proyectos de ley que se requieren, es un poco inconsecuente. Nosotros les pedimos que sean consecuentes y colaboren".

Sobre la política de migración, Sauerbaum comentó que "lo que hemos hecho ha sido empujar una agenda que finalmente ordene el proceso migratorio, dando señales claras de que a Chile no se puede venir a hacer desórdenes y desmanes. Nosotros tenemos que dar señales de ese tipo para que la gente desde el exterior vea que los migrantes son bienvenidos en la medida en que vengan a trabajar, a hacer familia, a emprender, y que hay un procedimiento que cumplir".

"Nosotros no tenemos por qué aceptar que hoy día haya miles de personas en Chile utilizando los servicios básicos o sociales gratuitamente, sin colaborar", agregó.

El director de migraciones apuntó a que "hay situaciones que la migración irregular produce y por eso estamos empeñados en producir un ordenamiento. Pero el gobierno anterior no tuvo esa conciencia y lo reconoció el propio exdirector Thayer cuando terminó su gestión".

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