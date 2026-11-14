Santiago Parade reúne a 80 mil personas y exige avances en derechos LGBTIQ+

La protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes trans, junto con la exigencia de nuevas medidas contra la discriminación, marcaron la decimonovena edición de Santiago Parade, movilización que este sábado reunió a alrededor de 80 mil personas en el centro de la capital, según cifras difundidas por sus organizadores. La convocatoria, impulsada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), también estuvo acompañada de cuestionamientos a eventuales retrocesos en derechos y de un anuncio sobre posibles acciones internacionales contra una sanción aplicada a la organización.

La jornada comenzó cerca de las 14:00 horas de este sábado en Plaza Italia, punto desde el cual familias, activistas y representantes de distintas organizaciones iniciaron un recorrido por la Alameda en dirección a Plaza Los Héroes.

Con banderas del arcoíris, pancartas y mensajes contra la discriminación, los asistentes participaron en una manifestación que también contempló un acto cultural como parte de las actividades programadas.

Uno de los aspectos centrales de esta edición fue la participación de niños, niñas y adolescentes trans, quienes encabezaron el recorrido acompañados de sus familias.

Desde el Movilh plantearon que esta decisión buscó visibilizar la importancia de proteger sus derechos, en medio de un debate público marcado por cuestionamientos a las identidades de género de menores de edad.

Entre las participantes estuvo Karina, madre de un niño trans de 12 años, quien explicó que su presencia en la movilización respondía al deseo de acompañar y defender a su hijo.

“Estoy aquí por mi hijo, a quien amo. Hemos escuchado muchas brutalidades contra nuestros hijos y contra familias como la mía que apoyan sus procesos de transición”, señaló.

La manifestación también contó con la presencia de organizaciones de derechos humanos y agrupaciones vinculadas a las diversidades sexuales y de género, entre ellas Acción Gay, OTD y AHF.

Asimismo, participaron la diputada Tamara Ramírez y representantes diplomáticos, incluida la embajadora de México, Laura Moreno, además de integrantes de las misiones de Irlanda, Australia y Canadá.

MOVILIZACIÓN EXIGE AVANCES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

La convocatoria estuvo acompañada de una serie de demandas legislativas orientadas a fortalecer la protección de las personas LGBTIQ+.

Entre las principales solicitudes figuraron la reforma a la Ley Zamudio, el establecimiento de una legislación que sancione los discursos de odio y la aprobación de una ley de educación sexual integral.

Desde el Movilh cuestionaron la falta de avances en estas materias y llamaron a las autoridades a concretar los compromisos relacionados con la igualdad y la no discriminación.

La vocera de la organización, Javiera Zúñiga, sostuvo que los casos de discriminación contra personas LGBTIQ+ aumentaron un 27% durante el último año, de acuerdo con los registros expuestos por el movimiento.

En ese contexto, criticó la respuesta institucional frente a las demandas que las organizaciones han planteado durante los últimos años.

“Han sido promesas y más promesas del Estado, pero no cumple”, cuestionó la dirigente respecto del avance legislativo.

Las demandas formaron parte de una jornada que buscó combinar la visibilización de las diversidades sexuales y de género con el llamado a impulsar nuevas garantías legales.

MOVILH ADVIERTE QUE PODRÍA RECURRIR A INSTANCIAS INTERNACIONALES

Otro de los asuntos abordados durante Santiago Parade fue la controversia por una multa aplicada al Movilh a raíz de una edición anterior de la Marcha del Orgullo.

Según explicó la organización, el Juzgado de Policía Local de Santiago impuso una sanción equivalente a cinco Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por ruidos molestos frente al Palacio de La Moneda.

El movimiento cuestionó la medida y aseguró que la resolución también contempla una advertencia de reclusión, situación que considera una amenaza para el ejercicio del derecho a manifestarse.

Frente a estos antecedentes, Javiera Zúñiga expresó el rechazo de la organización a la sanción.

“Este es el más grave atentado contra la libertad de expresión de las manifestaciones LGBTIQ+ en Chile. Nunca antes había pasado. Lo decimos con fuerza: no somos un ruido molesto, ninguna manifestación pacífica lo es”, cuestionó Zúñiga.

La dirigente informó que el Movilh ya presentó un recurso de protección para solicitar que se deje sin efecto la multa.

Además, advirtió que, si no obtiene una resolución favorable en Chile, la organización buscará llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Esperamos que se haga justicia y se revierta la multa, caso contrario demandaremos al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No nos silenciaremos”, afirmó.

La advertencia se sumó a las demandas expresadas durante la movilización, que también puso énfasis en el derecho a la protesta y la libertad de expresión.

Con una convocatoria estimada en 80 mil participantes, Santiago Parade volvió a reunir a familias, organizaciones sociales y representantes de las diversidades sexuales y de género en una jornada de manifestación pública.

La actividad concluyó con el llamado del Movilh a avanzar en reformas legales y fortalecer las garantías de protección frente a la discriminación, mientras permanece abierta la controversia judicial por la sanción aplicada a la organización.

PURANOTICIA