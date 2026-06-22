Sanitarias reemplazarán medidores de cobre ante aumento de robos que se duplicaron entre 2023 y 2025

Las empresas sanitarias decidieron dejar de utilizar los medidores de agua potable fabricados con cobre, debido al fuerte incremento de los robos registrados en los últimos años. Según cifras de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), estos delitos se duplicaron entre 2023 y 2025, pasando de 4.265 a 8.256 unidades sustraídas, y se quintuplicaron en comparación con 2019.

De acuerdo con información publicada este lunes por El Mercurio, en Chile existen más de seis millones de medidores de agua, una parte importante de los cuales está compuesta por cobre y bronce, materiales altamente cotizados por delincuentes que los extraen desde los domicilios para su posterior venta.

Los aparatos son comercializados por kilo o como chatarra, en una dinámica similar a la que afecta a otros servicios esenciales, como el robo de cables e infraestructura vinculada a la energía eléctrica y las telecomunicaciones.

Desde la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) advirtieron sobre el impacto que este delito tiene tanto en las familias como en el uso eficiente del recurso hídrico.

“Se trata de un delito que genera un gran daño a las familias afectadas, que ven interrumpidas sus rutinas, además se pueden provocar pérdidas de agua, un recurso cada vez más escaso, por lo que es importante una respuesta urgente y coordinada”, señaló la entidad.

Por su parte, Aguas Andinas, empresa que atiende a más de 2,2 millones de clientes en la Región Metropolitana, indicó que estos robos provocan molestias a los usuarios y generan pérdidas de agua cercanas a 1,5 metros cúbicos por hora. No obstante, precisó que los costos derivados de estos hechos no son asumidos por las familias afectadas.

La sanitaria agregó que actualmente se encuentra desarrollando un proceso de renovación de estos dispositivos.

“De forma preventiva y correctiva, utilizando materiales que sean menos apetecidos en este tipo de delitos”, señaló la empresa respecto del recambio de medidores.

Desde la SISS también explicaron que la comercialización de estos elementos robados está asociada principalmente al tráfico informal de metales.

“Tráfico de metales en mercados informales, más que con la finalidad propia de estos artefactos, que es la medición de los consumos de agua. Este tipo de ilícitos afecta principalmente a medidores de mayor antigüedad, debido al valor comercial del bronce”, comentaron desde el organismo.

Finalmente, la superintendencia destacó que las recientes instrucciones impartidas a las empresas sanitarias, que incluyen la implementación de medición digital con sistemas de telelectura, están impulsando la incorporación de nuevas tecnologías.

“Lo que estimamos contribuirá a disminuir la ocurrencia de estos ilícitos”, concluyó la entidad.

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