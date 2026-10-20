SAG eleva nivel de alerta frente a la influenza aviar altamente patógena ante fenómeno de El Niño y caso detectado en Perú

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) elevó el nivel de alerta frente a la Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP), intensificando la vigilancia sanitaria en todo el territorio nacional y haciendo un llamado a los propietarios de aves a extremar las medidas de bioseguridad.

La medida responde al complejo escenario sanitario que enfrenta la región, marcado por las alteraciones en los patrones migratorios de aves silvestres asociadas al fenómeno de El Niño y la reciente detección del primer caso de influenza aviar altamente patógena en una granja de gallinas ponedoras en Perú.

El Director Nacional del SAG, Domingo Rojas Philippi, señaló que, siguiendo el llamado realizado por la FAO ante el inicio de las migraciones de aves desde el hemisferio norte hacia América Latina, el Servicio ha reforzado la vigilancia sanitaria en todo el territorio nacional. “Este año estamos observando con especial atención los efectos que las condiciones climáticas, asociados al fenómeno de El Niño, pueden tener sobre la distribución, desplazamiento y áreas de concentración de aves silvestres. El seguimiento de estos procesos constituye una herramienta fundamental para la evaluación del riesgo sanitario y para fortalecer las acciones de vigilancia, prevención y respuesta temprana frente a enfermedades como la influenza aviar altamente patógena”, indicó.

El monitoreo de las rutas migratorias y de los sitios de concentración de aves silvestres permite detectar cambios en la distribución espacial y temporal de distintas especies, generando información clave para la vigilancia sanitaria basada en riesgo. Estos antecedentes fortalecen la capacidad del SAG para focalizar sus acciones en la interfaz entre fauna silvestre, aves domésticas y personas, contribuyendo a la detección temprana de eventuales amenazas sanitarias y al resguardo del patrimonio sanitario nacional.

DETECCIÓN DE CAMBIOS EN LA MIGRACIÓN DE AVES SILVESTRES

Las variaciones climáticas asociadas a fenómenos como El Niño pueden influir en la disponibilidad de alimento, la calidad de los hábitats y zonas de descanso, así también los patrones de desplazamiento de algunas especies de aves silvestres. Estas condiciones pueden modificar la temporalidad de la migración o los sitios utilizados para alimentación y descanso, generando escenarios que requieren un seguimiento permanente desde el punto de vista sanitario y protección de la biodiversidad.

Asimismo, cambios en ecosistemas como humedales, lagunas, zonas costeras y ambientes marinos pueden favorecer concentraciones inusuales de aves o desplazamientos hacia sectores donde históricamente se registran menores abundancias. Estas situaciones pueden modificar los escenarios de riesgo sanitario y afectar la dinámica de ciertas poblaciones silvestres, por lo que resulta fundamental mantener una vigilancia activa y sistemática durante toda la temporada migratoria.

PROTEGER EL PATRIMONIO SANITARIO Y LA FAUNA DEL PAÍS

Al respecto, el Director Nacional del SAG, destacó que “el Servicio mantiene una vigilancia permanente en sitios estratégicos del territorio nacional para detectar oportunamente cualquier situación que pueda representar un riesgo para la sanidad animal. Esta labor no sólo contribuye a proteger el patrimonio sanitario nacional y la producción avícola, sino también a resguardar la fauna silvestre y la biodiversidad considerando que la influenza aviar altamente patógena puede afectar numerosas especies de aves silvestres e incluso algunos mamíferos. La detección temprana y la respuesta oportuna constituyen herramientas fundamentales para mitigar sus impactos y proteger la salud animal, el medio ambiente y las actividades productivas del país”.

La autoridad agregó que, si bien este año Chile recuperó la condición de país libre de influenza aviar altamente patógena en aves de corral, el virus continúa circulando en poblaciones de aves silvestres. “Por eso, la vigilancia epidemiológica, la bioseguridad y la detección temprana que realiza el SAG son pilares fundamentales para proteger y mantener el patrimonio sanitario nacional, resguardar la producción avícola y mantener un rol clave para el abastecimiento de alimentos y el acceso de Chile a los mercados internacionales”, señaló.

En este contexto, el SAG reiteró el llamado a reforzar las medidas de bioseguridad en establecimientos avícolas, evitar el contacto de aves domésticas con fauna silvestre y reportar de inmediato la presencia de aves enfermas o muertas a través de los canales oficiales del Servicio. La prevención, la detección temprana y la colaboración de la ciudadanía son esenciales para resguardar la condición sanitaria del país frente a la influenza aviar.

(Imagen referencial: SAG)

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