Ruta 5 Norte cortada en ambos sentidos a la altura de Til Til tras caída de torre de alta tensión

Este domingo a eso de las 20:40 horas un camión que transportaba granos sufrió el reventón de unos de sus neumáticos a la altura del kilometro 46 de la Ruta 5 Norte, específicamente en Til Til.

El pesado vehículo transportaba cerca de 30 toneladas de maíz e impactó tras perder el control a una torre de alta tensión que se encontraba al costado de la ruta provocando la caída de esta a la ruta dejando completamente intransitable el sector desde y hacía Santiago.

Según antecedentes preliminares la empresa Chilquinta, que sería la propiedad de la torre, trabaja en el lugar para lograr recuperar la pesada torre y así restablecer el transito por la ruta 5 norte.

Sobre el plazo de recuperación del transito por esta ruta se espera que esto suceda antes de las 6 de la madrugada de este lunes. Por ahora los vehículos que van en dirección norte se deben desviar en el kilometro 40 y los que van en dirección sur, es decir hacia Santiago, tienen un desvió a la atura de Rungue.

PURANOTICIA