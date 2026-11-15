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Ruta 5 Norte cortada en ambos sentidos a la altura de Til Til tras caída de torre de alta tensión

Ruta 5 Norte cortada en ambos sentidos a la altura de Til Til tras caída de torre de alta tensión

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Los hechos ocurrieron minutos antes de las 21 horas de este domingo a la altura del kilometro 46 en plena Ruta 5 Norte tras el impacto de un camión con la torre de alta tensión.

Ruta 5 Norte cortada en ambos sentidos a la altura de Til Til tras caída de torre de alta tensión
Domingo 15 de noviembre de 2026 23:27
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Este domingo a eso de las 20:40 horas un camión que transportaba granos sufrió el reventón de unos de sus neumáticos a la altura del kilometro 46 de la Ruta 5 Norte, específicamente en Til Til.

El pesado vehículo transportaba cerca de 30 toneladas de maíz e impactó tras perder el control a una torre de alta tensión que se encontraba al costado de la ruta provocando la caída de esta a la ruta dejando completamente intransitable el sector desde y hacía Santiago.

Según antecedentes preliminares la empresa Chilquinta, que sería la propiedad de la torre, trabaja en el lugar para lograr recuperar la pesada torre y así restablecer el transito por la ruta 5 norte.

Sobre el plazo de recuperación del transito por esta ruta se espera que esto suceda antes de las 6 de la madrugada de este lunes. Por ahora los vehículos que van en dirección norte se deben desviar en el kilometro 40 y los que van en dirección sur, es decir hacia Santiago, tienen un desvió a la atura de Rungue.

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