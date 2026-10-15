Rubilar advierte un "problema serio" de diseño comunicacional en el Gobierno ante emergencias y llama a recurrir al piñerismo

La exministra Secretaria General de Gobierno, Karla Rubilar, criticó el manejo comunicacional del Gobierno de José Antonio Kast, en medio de las emergencias.

En conversación con radio Universo, afirmó que "hay un problema serio de diseño comunicacional en el Gobierno del Presidente José Antonio Kast".

En esta línea, abordó la comunicación de riesgo y sostuvo que "se va a medir por si la población comprendió el peligro, el riesgo que se estaba viviendo, si entiende y supo en el momento cómo actuar, y si pudo tomar con esa información decisiones para proteger la vida de las personas".

La exsecretaria de Estado apuntó a que "las personas no pueden recibir cinco mensajes diferentes, ¿no? Entonces, el tema es cómo la ciudadanía recibe una sola orientación coherente, aunque existan muchas instituciones trabajando detrás".

Y argumentó que el Ejecutivo no logró "transmitir de buena manera" aquella coordinación entre los diferentes organismos e instituciones. "Ahí hay un tema de coordinación del Estado que ha ido fallando para enfrentar la emergencia y que creo que tiene que revisar el Gobierno", precisó.

Por otro lado, Rubilar cuestionó el rol del biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, señalando que "alguien tiene que asumir de forma permanente la conducción y la vocería de las emergencias"

"Lo que estamos viviendo finalmente de desorden, de poca claridad, de poca coordinación y de poca coherencia en algunos momentos de la emergencia, destruye confianzas", añadió.

La exministra bajo la segunda administración del Presidente Sebastián Piñera también planteó que el Gobierno debería recurrir a otras figuras con experiencia en materia de emergencia vinculadas al piñerismo y sostuvo que "no parece lógico que el Gobierno del presidente José Antonio Kast, no pida efectivamente esa retroalimentación que muchos estarían disponibles a entregárselo para mejorar la gestión en circunstancias adversas".

"Yo creo que el Gobierno del Presidente Kast podría llamar a mucha gente que tiene mucha experiencia para ayudarlo en lo que viene hacia adelante, y estaría, no tengo ninguna duda, muchos disponibles a colaborar", subrayó.

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