Rojo Edwards y fallida nominación de José Morales como fiscal nacional: "Se rechazó por la nula capacidad política del Gobierno"

Luego del revés que significó el rechazo a la nominación de José Morales como fiscal nacional por parte del Senado, el tema fue abordado por el senador republicano Rojo Edwards.

Esta dura derrota para el Gobierno, producida por descuelgues de último minuto en el oficialismo, sumado a la ausencia de parlamentarios, hicieron fracasar la propuesta del presidente Gabriel Boric por solo dos votos.

Al ser consultado sobre por qué cree que se rechazó el nombre de Morales como fiscal nacional, el parlamentario señaló que por varios motivos, pero "uno de ellos fue la nula capacidad política que demostró el Gobierno, principalmente la ministra Ríos".

"De los 31 votos que sacó el fiscal Morales, 16 vinieron de la oposición, de nosotros, desde la UDI, RN, Evópoli, Republicanos. Solo 15 vinieron de los 25 que tiene las fuerzas de Gobierno", puntualizó.

"Por lo tanto, es evidente que lo que ocurrió fue que quienes son parte del Gobierno no apoyaron la postura del presidente Boric. Eso se debe, a mi juicio, por falta de capacidad política, en particular de la ministra de Justicia, que era a la que le correspondía hacer todo esto", indicó.

De las posibilidades de cómo afectaría sumar a una nueva persona a la quina de la Corte Suprema, Edwards expresó que en su opinión todos los nombres tienen algunos problemas. "A mí no me gustó, por ejemplo, de la presentación del fiscal Morales, que ni siquiera haya hablado de la existencia de terrorismo y que no haya hecho compromisos concretos, por ejemplo, con la Macrozona Sur. Creo que sí hizo otros compromisos importantes en otros temas, como crimen organizado, del funcionamiento mismo de la Fiscalía, etcétera".

Considerando los pros y contras de cada candidato, apuntó que "siempre hay actuaciones que pueden ser cuestionables por falta de criterio o buen criterio. Uno tiene que elegir dentro de lo que hay", consignó.

"Hoy día lo que hay es una quina, y el Presidente propuso a alguien con sus pro y sus contras, y su gente, sus senadores, no lo apoyaron. Yo creo que aquí faltó capacidad política", enfatizó.

"Dentro de los otros candidatos, sí hay personas que pueden lograr los 33 votos. El fiscal Palma o Valencia, quizás. Cuando se rellene la quina, quizás llegue otra persona que pueda lograr los votos", señaló.

Como balance, le envió un mensaje al presidente Boric y el Gobierno, a través de sus ministros. Para él, "antes de enviar un nombre al Senado, hagan la pega, hagan el trabajo y vean cuáles de esos candidatos son los que pueden unificar las fuerzas del Congreso".

