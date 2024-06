Rodolfo Carter pide competencia: “Sin primarias en Chile Vamos candidatura de Matthei nace muerta”

“Me sorprendió el impacto que tuvo mi anuncio, porque es algo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo”, dice el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (Independiente), quien esta semana clarificó sus intenciones de participar de una eventual primaria presidencial de Chile Vamos luego de dejar el cargo em el municipio.

En entrevista con El Mercurio, Carter dice que “la unidad no es sumisión y el que crea que la unidad se funda en la sumisión es porque no cree en la libertad. Por muy cierto que sea que hoy Matthei es la primera en las encuestas, no hay por qué tenerle temor a la competencia”.

En la entrevista, el jefe comunal asegura que “nunca ha dejado de tener gran relación con los partidos de Chile Vamos. Renuncié a la UDI hace 10 años no por un tema personal ni un conflicto, fue porque, como muchos otros políticos, uno va teniendo distancia con estas acciones, con algunas miradas ideológicas, y la verdad es que cuando renuncié vivíamos teniendo diferencias con la UDI. No es necesario vivir en un conflicto".

En cuanto a las cualidades que le hacen ser una mejor carta presidencial que Evelyn Matthei, Carter responde que pertenece “a una generación distinta”.

“Pertenezco a esa generación de chilenos que se incorporó a votar con el Rechazo, son 5 millones de desconocidos que nos dieron la oportunidad de salvar a Chile en septiembre de 2022. Personas de clase media, primera generación profesional que quieren el modelo económico, pero no le gustan los abusos, que están orgullosos de lo logrado, que reivindican los 30 años. No nos andamos abrazando con los comunistas para caerles bien”, afirma.

Y agrega: “Pertenezco a un sector que justamente porque ha construido todo sin recibir ni una herencia estamos un tanto cansados de los mismos de siempre”.

En cuanto a la elección de la mejor carta del sector para las presidenciales de 2025, el jefe comunal dice que apoyará al candidato de la coalición.

“El tema es el siguiente: si no hay primaria presidencial en Chile Vamos, la candidatura de Evelyn Matthei nace puerta, porque (…) no costará mucho que se le recuerde que ella alegó porque no se la dejó competir con Lavín. Si ella impide la competencia, la incoherencia estará a la vista”.

Agrega que “se recordará que el Presidente Piñera compitió siempre y lo más probable es que la izquierda tenga primarias, donde probablemente surja un hombre o mujer joven, como Tomás Vodanovic (RD), generándose un choque generacional que no nos favorece entre una persona designada a dedo y una persona joven legitimada por una primaria".

Carter afirma que hace “mucho tiempo” no tiene contacto con la alcaldesa de providencia y afirma que si Matthei “llega a ser la candidata, que no quepa duda que yo trabajaré por ella con total lealtad, pero no es la forma llegar al final de tu carrera política impidiendo la competencia”.

“Con los errores y aciertos que podamos tener ambos, lo que se espera de nosotros es que cuando lleguemos al momento cúlmine de nuestras carreras, lo hagamos con grandeza y no con sectarismo”, afirmó.

