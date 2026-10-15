Robo de $30 millones en liceo de Quinta Normal: delincuentes se llevan 70 computadores y 46 celulares

Un grupo de al menos siete sujetos robó 70 computadores y 46 celulares desde el liceo San José de la Preciosa Sangre, ubicado en la comuna de Quinta Normal, en la región Metropolitana. El caso quedó en manos de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI).

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves, cuando los individuos ingresaron al recinto tras forzar uno de los portones exteriores. Una vez en el establecimiento, sustrajeron especies electrónicas avaluadas en cerca de $30 millones, que se encontraban en la biblioteca.

Al respecto, el comisario de la BIRO Daniel Iturriaga detalló que "una banda aproximada de 7 individuos ingresa a este lugar, hacen revisión y sustraen distintas especies electrónicas que estaban al interior de una biblioteca. Es un monto estimado de $30 millones de pesos por lo menos".

En tanto, el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, señaló que los sujetos forzaron "uno de los portones exteriores ingresando al establecimiento, rompiendo puertas interiores para ingresar a las salas y sustrayendo desde el interior de este colegio varias especies".

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