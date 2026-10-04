Riña deja a una persona fallecida y dos detenidos tras ataque con arma blanca en Lampa

Un hombre de 36 años falleció tras una riña ocurrida en plena vía pública en la comuna de Lampa, Región Metropolitana. Dos involucrados en la pelea fueron detenidos.

El hecho ocurrió a eso de las 23:00 horas de este sábado en la intersección de la calle Costanera con Canchas Carrera, cuando tres personas se encontraban consumiendo alcohol, momento en que se inició una discusión, que terminó con uno de ellos atacando con un arma blanca a los otros dos.

El fiscal Felipe Olivarín, de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte, detalló que “la persona de 44 años toma dos cuchillos y procede a agredir a los dos hermanos. Estos se defienden con elementos contundentes, con piedras. Y finalmente uno de los dos hermanos termina fallecido en el lugar por diversas heridas cortopunzantes”.

El otro de los hermanos y el hombre de 44 años fueron trasladados al Hospital San José y posteriormente detenidos por Carabineros, acusados de lesiones graves y del delito de homicidio, respectivamente.

La Fiscalía instruyó al OS9 de Carabineros y a Labocar para realizar las diligencias correspondientes y aclarar las circunstancias del homicidio.

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