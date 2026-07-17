Riesgo de inundación obliga a evacuar a 1.500 personas desde campamento instalado en el lecho del río Mapocho en Talagante

Más de 1.500 personas fueron evacuadas desde un campamento instalado en el lecho del río Mapocho en la comuna de Talagante, por peligro de inundación.

A través de su cuenta en Instagram, el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, señaló que "se ha continuado la evacuación del campamento a la ribera del río en Talagante, ya van más de 1.500 personas evacuadas e insistimos en que la gente le haga caso a la autoridad y salga del lecho del río porque esto va a ser peligroso".

"En el resto de la ciudad tenemos cuatro viviendas anegadas en San Ramón, tenemos un alcantarillado que salió en Puente Alto, otro en Estación Central que clausuró la calle Aeropuerto", añadió la autoridad regional.

Finalmente, expresó que "no tenemos grandes cortes de suministro eléctrico, así que hasta ahora la ciudad ha resistido bastante bien, pero insisto, le pedimos a la gente responsabilidad. Si no es necesario salir (...) de verdad se viene muy fuerte".

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