Ricardo Yáñez acusa "frustración" en Carabineros por bono y cuestiona falta de apoyo del Estado

El exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, manifestó que existe "malestar" al interior de la institución debido al bono anunciado para los uniformados como reconocimiento e incentivo.

En conversación con 24 Horas, Yáñez afirmó que "los carabineros hoy día se sienten absolutamente frustrados por el bono que tanto se ofreció, se le va a entregar una asignación que no alcanza a ser un sueldo mínimo dividido en cuatro meses. Pero es muy distinto a un funcionario público que recibe cuatro sueldos al año".

El exgeneral reconoció que en las filas de la institución existe descontento y sostuvo que “por supuesto que hay malestar (...) jugar con las expectativas de quienes arriesgan la vida, es tremendamente injusto. Alguien tiene que decirlo. Yo lo voy a decir”.

"Yo fui quien partí con la idea de que había que hacer, igualar las condiciones de quienes arriesgan la vida, de que están en la calle. Los carabineros no trabajan 40 horas, trabajan en promedio 60 horas semanales, si le agregamos esos servicios extraordinarios, marcha, etcétera, trabajan mucho más”, señaló.

En esa línea, Yáñez cuestionó: "¿Dónde está la conciencia de aquellos que tienen que legislar y que tienen que realmente buscar los incentivos para esa persona que está disponible para entregar la vida".

"¿Qué pasa entonces?, ¿dónde está realmente ese compromiso que existe con aquellos que nos tienen que proteger?, ¿dónde está ese Estado protector, no solamente de la ciudadanía, sino también de quien protege a la ciudadanía?”, sentenció.

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