Retorno a Santiago: MOP activa "peaje a luca" y restricciones para camiones

Cerca de 155 mil vehículos podrían ingresar a Santiago durante este lunes , jornada en que se espera la mayor concentración de automovilistas que regresan a la Región Metropolitana tras el fin de semana largo.

Para enfrentar este escenario, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) dispuso un plan especial de contingencia en las principales carreteras de acceso a la capital, con medidas destinadas a facilitar los desplazamientos y reducir los episodios de congestión.

La estrategia, coordinada por la Dirección General de Concesiones junto a las empresas concesionarias, considera tarifas rebajadas en determinados peajes, restricciones al tránsito de vehículos de carga y un reforzamiento de los equipos de asistencia en carretera.

Aunque la cartera todavía no entrega cifras definitivas sobre el retorno, las proyecciones difundidas el jueves apuntaban a que unos 155 mil vehículos regresarían a Santiago durante el lunes.

PEAJE A LUCA: RUTAS Y HORARIOS

Una de las principales medidas será la implementación del denominado “peaje a luca”, beneficio que permitirá a los vehículos livianos pagar una tarifa de $1.000 en determinados puntos de las carreteras.

La rebaja estará disponible este lunes entre las 07:00 y las 12:00 horas.

En la Ruta 68, se aplicará en los peajes Lo Prado y Zapata, exclusivamente para quienes circulen en dirección a Santiago.

En la Ruta 5 Norte, el beneficio estará habilitado en el peaje Las Vegas, mientras que en la Ruta 5 Sur funcionará en Nueva Angostura. En estos dos últimos puntos, la tarifa especial regirá en ambos sentidos de circulación.

El objetivo es incentivar los viajes durante la mañana y distribuir de mejor manera el flujo vehicular, evitando una mayor concentración de automóviles durante las horas de mayor demanda.

RESTRICCIONES PARA CAMIONES Y REFUERZO EN CARRETERAS

El plan también contempla limitaciones al tránsito de vehículos de carga en determinados tramos de las rutas 68 y 5 Norte.

En la Ruta 68, la restricción estará vigente entre las 12:00 y las 19:00 horas, desde el enlace Algarrobo, ubicado en el kilómetro 68, hasta el enlace Américo Vespucio, en el kilómetro 6,2, únicamente en dirección a Santiago.

La misma medida se aplicará en la Ruta 5 Norte, entre el enlace Llay Llay, en el kilómetro 86,2, y el enlace Lo Pinto, en el kilómetro 20, también hacia la capital.

En tanto, las rutas 5 Sur y 78 no tendrán restricciones de circulación para camiones durante la jornada.

Adicionalmente, el MOP dispuso una rebaja del 50% en las tarifas de peajes para camiones de dos o más ejes durante la madrugada del lunes, entre las 00:00 y las 07:00 horas.

Con esta medida se busca incentivar que los vehículos de carga realicen sus desplazamientos antes de los horarios en que se espera una mayor presencia de automovilistas.

Para responder a posibles incidentes, las concesionarias reforzarán sus equipos de asistencia con 33 patrullas y móviles, 39 grúas, siete ambulancias, tres motocicletas y dos vehículos de rescate.

De acuerdo con el último balance de Carabineros, entre el viernes y las 23:59 horas del sábado 10 de octubre, un total de 260.373 vehículos habían abandonado la Región Metropolitana.

Del total, un 30% salió por la Ruta 5 Sur, un 22% por la Ruta 78, un 21% por la Ruta 68 y un 20% por la Ruta 5 Norte.

Ante el elevado flujo previsto para este lunes, las medidas del MOP buscan ordenar el regreso de los automovilistas y disminuir las dificultades de circulación en los principales accesos a Santiago.

PURANOTICIA