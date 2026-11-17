La diputada del Partido de la Gente (PDG), Pamela Jiles, adelantó su voto a favor de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, junto con otros 10 de la colectividad, lo que deja en la incertidumbre el resultado de la acción en la Cámara Baja.

Tras el anuncio de Jiles, la relación de votos sería de 75 diputados a favor de la acusación, 76 en contra y cuatro indecisos. Para aprobarse el libelo se requieren 78 votos.

"Somos 11 diputados PDG los que aprobaremos la AC, con distintos matices en la argumentación. Hay solo dos que están en la duda. Pero resulta muy complejo apoyar la impunidad a pedófilos. Yo espero que votemos en bloque, como lo pidió Franco (Parisi), los 14 diputados PDG, a favor de la AC como lo exige la gente", declaró Jiles al matutino.

"Hay una mayoría muy amplia, nítida, a favor de la AC en la bancada como para dar libertad de acción. Me parece que sería inexplicable para nuestro electorado que cualquier diputado PDG avalara la rebaja de condenas a abusadores sexuales de niños", añadió la diputada.

"La gente no nos puso en el Congreso para que el Gobierno nos pirquinee votos ni para apoyar los “errores” de la élite. La ciudadanía va a castigar a los diputados de cualquier sector que permitan, avalen, apoyen estas rebajas de pena a quienes atentaron contra niños", enfatizó.

EL PDG ES CRUCIAL

Los 76 votos en contra de la acusación a Rabat corresponden a 75 del oficialismo, más uno del PDG. En tanto, luego del anuncio de Jiles, a los 64 votos de la oposición se suman los 11 del PDG para un total de 75 en contra.

Según El Mercurio, en todos los escenarios de la AC, el PDG pasa a ser crucial, pues hay tres votos de indecisos ligados al PDG que podrían alterar en un sentido u otro la acusación.

Se trata de dos militantes PDG (Javier Olivares y Roberto Arroyo), y de Cristián Contreras, el “Dr. File”. A ellos se suma el opositor Jaime Mulet (FRVS), quien está enfrentando presiones de su sector.

“Conociendo que la Corte Suprema ha tenido dos interpretaciones (sobre las rebajas), me costaría suscribirla (la AC) contra alguien por usar uno de los caminos que ha legitimado el máximo tribunal”, dijo Mulet.

Además, en el análisis hay que considerar las cuatro bajas de diputados por enfermedad (tres de oposición y una del oficialismo) podrían terminar por inclinar el resultado a favor o en contra de la AC a Rabat.

De los cuatro diputados con licencia médica, se estima que sería posible firmar un pareo: el de Francisca Bello (FA) con Andrés Celis (RN), lo que haría bajar en uno la exigencia de contar con la mitad más uno de los presentes para aprobar la acusación.

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