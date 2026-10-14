Reportan aumento de nuevos daños en viviendas y villas de Estación Central por el paso del temporal

Durante la mañana de este miércoles han comenzado a conocerse nuevos daños provocados por un tornado en la comuna de Estación Central, fenómeno que se registró en medio de la tormenta de lluvia y granizo que afectó a la región Metropolitana.

A las voladuras de techumbres en los terminales de buses, reportadas inicialmente, se sumaron daños similares en viviendas, principalmente en las villas Francia y Los Nogales, además de otras afectaciones en distintos puntos de la comuna.

Entre los incidentes reportados por vecinos, se encuentra la caída de un rayo que partió un árbol y el derribo de otros ejemplares con poca sustentación en el terreno, en calle San José. Asimismo, una pesada gigantografía cayó en calle Luis Infante Cerda.

En calle San José también quedaron restos de techumbres colgando del tendido eléctrico, mientras que árboles caídos y ramas quedaron esparcidos por las calles. A esto se suma la voladura de letreros y otras estructuras menores. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas.

Para esta mañana está prevista una actividad encabezada por el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, junto al gobernador de Santiago, Claudio Orrego, con el objetivo de anunciar la aplicación de la ficha FIBE en la comuna y evaluar el estado de las viviendas afectadas.

CONFIRMADO POR LA DMC

Más temprano, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó que el fenómeno correspondió a un tornado de categoría F0, registrado alrededor de las 16:30 horas del martes, con vientos que alcanzaron entre 105 y 137 km/h.

A raíz de las intensas precipitaciones de lluvia y granizo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para toda la región Metropolitana.

En paralelo, la DMC había emitido una alerta por tormentas eléctricas para distintas regiones de la zona central, desde Coquimbo hasta Biobío, ante la posibilidad de precipitaciones intensas en períodos breves.

Las consecuencias del sistema meteorológico también se hicieron sentir en distintos puntos de la región Metropolitana, donde se registraron inundaciones en casas y edificios, anegamientos de pasos bajo nivel y alteraciones en el tránsito vehicular y el servicio del Metro. Además, las personas que regresaban a sus hogares debieron desplazarse por calles inundadas y se produjeron cortes masivos de suministro eléctrico.

PURANOTICIA