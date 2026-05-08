Red G9 defiende impacto y valor estratégico de la investigación universitaria tras dichos de Kast sobre estudios que no generan empleos

La Red de Universidades Públicas No Estatales (G9) emitió una contundente respuesta frente a las recientes declaraciones del Presidente José Antonio Kast, quien cuestionó la utilidad y validez de las investigaciones académicas.

Durante una actividad realizada en la ciudad de Valdivia, el mandatario había expresado sus dudas sobre el destino de los fondos estatales. En dicha instancia, afirmó: “Hagámosle un seguimiento a todos los recursos que se han entregado en los centros de educación y veamos cuál es el resultado de esos recursos que hemos entregado, y se van a sorprender… A veces son 100 millones (de pesos), 500 millones, para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno”.

A través de una declaración pública, la agrupación académica replicó a estas palabras asegurando que “nuestra convicción es que el conocimiento es el motor del desarrollo nacional. La investigación que realizan las universidades es el pilar fundamental para avanzar en temas críticos para el país, desde la crisis hídrica y el cambio climático, el estudio de la antártica y el desarrollo forestal, hasta la innovación en procesos industriales, la salud pública y la difusión de la cultura”.

En el mismo documento, las instituciones de educación superior recalcaron el rigor con el que se manejan los aportes, indicando que “las Universidades, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y la Agencia Nacional de Innovación y Desarrollo han estado constantemente preocupadas de evaluar el financiamiento público, la responsabilidad sobre rendiciones de cuenta y los impactos en lo local y global de los procesos de investigación”.

Asimismo, el texto hace hincapié en la forma de valorar estos estudios, advirtiendo: “Creemos que es relevante que no se pierda de vista que los resultados de los procesos de investigación no siempre pueden ser medidos de manera simple por beneficios económicos directos”.

Sobre el impacto descentralizado de su labor, el consorcio universitario argumentó que “la investigación es fundamental para el desarrollo de los territorios. La investigación de nuestras aulas y laboratorios, a lo largo de Chile, responde a las necesidades de los sectores agrícola, minero, marítimo y social de cada región, impulsando economías locales y formando el capital humano avanzado que las empresas regionales requieren”.

Para proyectar el trabajo a futuro, las entidades educativas plantearon que “el ecosistema científico nacional debe seguir fortaleciéndose y avanzando. Esto solo es posible si el Estado, las universidades y la empresa privada se comprometen con una estrategia nacional que avance a enriquecer nuestra cultura de innovación e investigación, con resultados a mediano y largo plazo”.

En la parte final de su pronunciamiento, el grupo manifestó su disposición al diálogo: “como Red G9 hemos estado siempre disponibles e interesados en trabajar con las autoridades del Gobierno y del Parlamento con el objetivo de una mejor comprensión de la investigación y la innovación como pilares fundamentales para la movilidad social y el desarrollo productivo de Chile”.

Cabe recordar que esta red está conformada por nueve casas de estudio: la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Concepción, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad Austral, la Universidad Católica del Norte, la Universidad Católica de Temuco, la Universidad Católica del Maule y la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

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