Recuperan tres automóviles robados en asalto a vivienda en San Bernardo

Carabineros del Departamento Encargo y Búsqueda de Vehículos, pertenecientes al Bloque Anti Encerronas, recuperaron tres automóviles robados durante un violento asalto cometido en las últimas horas en un domicilio de la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.

Sujetos armados ingresaron violentamente a un inmueble ubicado en Camino Padre Hurtado, donde intimidaron a sus residentes y escaparon con especies de valor y tres vehículos: un BMW X3, un KIA Cerato y un Suzuki Swift.

Tras la denuncia se activó un operativo policial, los equipos del Bloque Anti Encerronas desplegaron un seguimiento estratégico gracias al GPS de los vehículos robados, lo que permitió establecer la ubicación de los automóviles.

Las diligencias condujeron a los funcionarios policiales hasta calle Nuevo Horizonte, en la comuna de El Bosque, donde fueron ubicados los tres vehículos sustraídos.

En ese contexto, los funcionarios sorprendieron a un individuo que se encontraba al costado de uno de los automóviles. Al advertir la presencia policial, el sujeto intentó huir a pie hacia viviendas colindantes, arrojando durante su desplazamiento un arma de fuego.

Tras una breve persecución, Carabineros logró detener al individuo, identificado preliminarmente como H.I.D.G., menor de 16 años. Durante la revisión de seguridad, se encontraron entre sus vestimentas diversas tarjetas bancarias pertenecientes a una de las víctimas del robo registrado en San Bernardo.

Asimismo, los funcionarios recuperaron el arma que había sido arrojada durante la huida, correspondiente a una pistola a fogueo adaptada para el disparo, la que mantenía en su interior un cartucho.

PURANOTICIA