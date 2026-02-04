Recuperan camiones robados y detienen a dos sujetos en operativo de Carabineros

Carabineros logró la detención de dos sujetos por receptación e infracción a la Ley de Drogas tras ubicar un camión que había sido sustraído en la comuna de Pudahuel.

El teniente Iván Vega, oficial de la ronda Santiago Occidente, detalló que "en la autopista Vespucio Norte en su salida 18, una cantidad indeterminada de sujetos realizó una encerrona a un camión de alto tonelaje que transportaba vestuario y calzado de la marca Adidas".

En horas de la tarde, funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 7ª Comisaría de Renca pudieron ubicar uno de los GPS que tenía señal en la comuna de Cerro Navia.

Al llegar, el personal encontró dos camiones, sin encargo vigente, que se encontraban en un sitio colindante al río Mapocho.

Uno de los vehículos mantenía una carga de cerca de cien cajas con especies de una marca deportiva, mientras que el segundo transportaba mercancía perteneciente a una empresa del rubro retail.

Además, en el lugar se encontró un furgón con encargo vigente por el delito de robo con intimidación y una camioneta con encargo vigente del SEBV.

Al interior de un inmueble, Carabineros incautó una bolsa de nylon que contenía marihuana, dos pistolas —una de ellas con su respectivo número de serie y la otra a fogueo—, dos cargadores y 53 municiones.

Finalmente, se detuvo a dos hombres adultos, ambos de nacionalidad chilena. Uno de ellos era el cuidador del lugar, quien registra antecedentes penales anteriores, mientras que el segundo individuo, era un trabajador del recinto, quien no mantiene antecedentes.

