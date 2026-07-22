Recuperan camión con millonaria carga de computadores tras violento asalto en la ruta 68

Carabineros detuvo a siete sujetos involucrados en el robo con intimidación de un camión de alto tonelaje que transportaba computadores avaluados en aproximadamente 374 mil dólares, más de 350 millones de pesos.

El procedimiento culminó con la recuperación del vehículo de carga y la totalidad de las especies sustraídas, además de la incautación de tres vehículos utilizados en la comisión del delito.

Los hechos se registraron luego que funcionarios policiales concurrieran al sector de cuesta Lo Prado, entre Pudahuel y Curacaví, en la región Metropolitana, para verificar una denuncia por el robo de un camión.

Mientras los efectivos se dirigían al lugar, tomaron contacto telefónico con el denunciante, quien se desempeñaba como escolta de un camión perteneciente a la empresa Tasa Logística, que transportaba computadores de diversas marcas.

Según relató el afectado, al ingresar a la localidad de Ciudad de Los Valles fueron interceptados por tres vehículos: un taxi básico, un automóvil Kia Rio y una camioneta gris, desde los cuales descendieron cerca de 10 individuos a rostro cubierto, tres de ellos armados, quienes intimidaron al conductor y al peoneta, obligándolos a descender del camión para luego subirlos a uno de los vehículos utilizados por la banda.

Tras concretar el robo, los antisociales emprendieron la huida a bordo del camión por la ruta 68 en dirección a Curacaví; sin embargo, el escolta mantuvo en todo momento el seguimiento de los involucrados y entregó información en tiempo real a Carabineros, lo que resultó clave para el desarrollo de las diligencias policiales.

Gracias a un trabajo coordinado entre distintas unidades territoriales, Carabineros logró interceptar a los antisociales en el kilómetro 18 de la ruta 68 en dirección a Santiago, incautando los tres vehículos vinculados al ilícito, y deteniendo a siete sujetos adultos, todos chilenos y con antecedentes policiales, aunque sin órdenes vigentes al momento de su captura.

Paralelamente, en el sector rural de Curacaví, específicamente en las cercanías de cuesta Lo Prado, los funcionarios lograron ubicar el camión sustraído, el cual se encontraba abandonado con la totalidad de la carga en su interior.

Carabineros de la unidad continúa desarrollando diligencias destinadas a establecer el grado de participación de cada uno de los detenidos en el hecho investigado, mientras que las víctimas, tanto el conductor como el peoneta, fueron abandonados por los autores del delito en la comuna de Buin.

PURANOTICIA