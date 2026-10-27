Rebaja de condenas: Acuerdan fusionar cuatro iniciativas y tramitar proyecto de tribunales de ejecución de penas

La Comisión de Constitución del Senado acordó fusionar cuatro proyectos -tres mociones y un mensaje del Ejecutivo- que buscan evitar que condenados por abusos sexuales a menores puedan acceder a la rebaja de condenas.

Asimismo, se acordó tramitar el proyecto que crea los Tribunales de Ejecución de Penas que serán órganos judiciales especializados encargados de supervisar el cumplimiento de las condenas y medidas de seguridad.

En una sesión citada de manera extraordinaria, la instancia conoció los alcances del mensaje del Ejecutivo, por parte del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien estuvo acompañado por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y el titular de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.

El mensaje del Ejecutivo modifica la ley N° 19.856, que crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta, y el Código Procesal Penal, con el objeto de introducir modificaciones al régimen del beneficio penitenciario de reducción de condena.

Además se suman tres mociones que modifican la misma ley y que fueron presentadas por los senadores Andrés Longton, Pedro Araya, Karim Bianchi, Iván Flores y Arturo Squella; otra por el senador Matías Walker, y una tercera de las senadoras Paulina Núñez, Paulina Vodanovic, María José Gatica y los senadores Iván Flores y Vlado Mirosevic que excluye del beneficio de reducción de condena a los sentenciados por delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

ANTECEDENTES

Al inicio de la sesión el presidente de la comisión, Vlado Mirosevic, explicó que el objetivo de estos proyectos es “cerrar la posibilidad de que cualquier condenado por delitos sexuales nunca más puedan recibir beneficios o reducción de condenas”.

Las senadoras Claudia Pascual y Daniella Cicardini plantearon que con lo que ya está disponible en nuestra legislación, era “perfectamente evitable lo que estamos viviendo”, mientras que los senadores Andrés Longton y Arturo Squella manifestaron que existe un tema y un problema interpretativo por resolver.

Luego el ministro Rabat explicó en detalle los pasos que están considerados para otorgar el beneficio de rebaja de pena por comportamiento sobresaliente. En síntesis, señaló que cuando la petición llega al ministerio, este ve los criterios objetivos y no hay ponderación del mérito de la solicitud, pues ello se ha realizado en las etapas anteriores. Agregó que no es posible, en un procedimiento reglado, hacer más de lo que está establecido en la ley.

Por su parte, el biministro Alvarado señaló que existe un problema no resuelto lo que se grafica en que existan mociones parlamentarias y un proyecto del Ejecutivo para abordar el tema. Agregó que se está trabajando para entregar la información de los 375 casos que se han registrado en los últimos cinco años.

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