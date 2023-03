Reacciones políticas de apoyo tras aprobación de proyecto de las "40 horas"

El proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas fue aprobado de forma unánime por el Senado este martes, pasando así la iniciativa a un tercer trámite en la Cámara de Diputados. Desde el Gobierno fue celebrado el resultado obtenido en el Senado.

"No se puede negar la alegría, han sido muchos años (...) Gracias a la convicción del Presidente Boric y al liderazgo de nuestra ministra de Trabajo lograron liderar desde el Ejecutivo espaldas que no teníamos cuando éramos parlamentarios. Los cambios no se pueden frenar eternamente (...)", afirmó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

"Con énfasis en productividad y vida familiar, rebajar la jornada laboral es mejor calidad de vida", señaló el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Parlamentarios oficialistas y de oposición valoraron el avance del proyecto. "Fue un debate serio donde pueden haber visiones diferentes, pero se logró entender que era deseable hacer un esfuerzo para que los trabajadores y trabajadoras chilenas puedan tener más tiempo con la familia y eso no afectara la productividad ni capacidad de crecimiento del país", comentó el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI).

"Básicamente (fue pensado) en el mundo privado y en un porcentaje de trabajadores del ámbito público. Queda pendiente una negociación respecto del resto de los trabajadores, particularmente el mundo público", acotó Coloma.

Su par de la UDI, Iván Moreira planteó que hubo una "disposición de la oposición para llegar a acuerdos" pero lamentó que "se obvió por parte del Ejecutivo y la ministra Jara al momento de hacer los reconocimientos. Este proyecto se mejoró en el Senado y se prefirió enfatizar que es logro del actual Gobierno y de la ministra Vallejo. Se pide colaboración de la oposición, pero cuando se obtiene, los ministros la silencian", remató.

"Es un proyecto completamente distinto al original que no se hacía cargo de las consecuencias negativas para trabajadores y Pymes", indicó el senador republicano Rojo Edwards, apuntando que la iniciativa que pasará a la Cámara mejora "las condiciones de trabajadores y les otorga flexibilidades".

Matías Walker declaró que apoyó el proyecto 40 horas "desde el primer día en la Cámara de Diputados y que fue perfeccionado en este segundo trámite". Además, destacó el trabajo de la ministra Jara y su "diálogo para llegar a acuerdos con las pymes en materia de gradualidad, teniendo consideración con las pequeñas y medianas empresas, porque también son trabajadores y tienen familias".

La senadora socialista Isabel Allende sentenció que "ésta es una demanda histórica de los trabajadores y trabajadoras. No podemos dejar de desconocer que hay países desarrollados que tienen menores jornadas laborales, pero también exhiben mayores índices de productividad y eso significa que se requiere mayor capacitación para los trabajadores y trabajadoras".

Juan Ignacio Latorre, timonel de Revolución Democrática, coincidió con los dichos de Allende, manifestando que "la reducción de la jornada laboral no disminuye la productividad, concilia trabajo y vida personal, avanza en la equidad de género y en seguridad social. Es parte del programa del Presidente Gabriel Boric avanzar hacia un Estado de bienestar social".

Daniel Nuñez, senador del Partido Comunista, declaró que la aprobación del proyecto se debe "a la movilización de los y las trabajadoras. Hace cinco años, cuando presentamos la iniciativa "40 horas" parecía inviable".

Por último, el legislador independiente Pedro Araya valoró los impactos sociales que tendrá el proyecto, "pues mejorará las condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras, en materia económica también tiene un impacto en el empleo y el efecto dependerá de la internalización de los costos".

"Desde el punto de vista político este proyecto es distinto al proyecto original y a la indicación es fruto de un debate y el diálogo legislativo", concluyó Araya.

