Presidente de la UDI confía en que megarreforma sea ley en julio

Con optimismo respecto al avance de la agenda económica del Gobierno, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que el proyecto de ley de reconstrucción podría transformarse en ley antes de que finalice julio. El parlamentario destacó el respaldo que ha obtenido la iniciativa en el Congreso y afirmó que sus efectos comenzarían a percibirse durante el segundo semestre.

Las declaraciones fueron realizadas tras el Consejo Social de la UDI, donde la colectividad presentó al Presidente José Antonio Kast el documento "Una Agenda Social para Chile", elaborado a partir de encuentros regionales realizados en todo el país.

Al referirse a la tramitación legislativa, Ramírez destacó los avances alcanzados por el proyecto en ambas cámaras. “El proyecto de ley de reconstrucción se aprobó en la Cámara con amplísima mayoría. La idea de legislar, que era la votación más difícil, se aprobó en el Senado, y hoy día viene la discusión en particular”, señaló.

El dirigente sostuvo que existe un escenario favorable para que la iniciativa sea despachada, considerando el respaldo de los partidos que apoyan al Ejecutivo y la posibilidad de sumar votos desde otros sectores en algunos artículos.

“Yo tengo plena confianza de que la integridad del proyecto se va a aprobar. No solamente eso, tengo plena confianza de que antes que termine el mes de julio esa reforma se va a convertir en ley”, afirmó.

A juicio del diputado, la aprobación de esta reforma permitirá acelerar la recuperación económica mediante mayores niveles de inversión y la creación de nuevos puestos de trabajo. “Creo que vamos a empezar a ver muy rápido los efectos de una ley que lo que busca es atraer más inversión, generar crecimiento económico y también generar más empleo, particularmente para las mujeres”, sostuvo.

Ramírez también enfatizó que la iniciativa representa una pieza fundamental dentro del programa económico impulsado por el Presidente José Antonio Kast. “Este proyecto de ley es crucial en la forma en que el Presidente Kast materializa su promesa de volver a la prosperidad económica, de dejar atrás los años de depresión, de dejar atrás los años de incertidumbre y de mediocridad”, planteó.

Durante la jornada, el presidente de la UDI explicó que el documento entregado al Mandatario reúne propuestas surgidas desde las regiones para complementar las prioridades del Ejecutivo. Entre ellas mencionó materias como las listas de espera oncológicas, el acceso a la vivienda, el desempleo femenino y otras necesidades sociales identificadas a nivel local.

Finalmente, Ramírez hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre las fuerzas políticas que respaldan al Gobierno, señalando que el país enfrenta un momento decisivo para retomar el crecimiento. “Tenemos la oportunidad única de retomar el buen rumbo, de llevar a Chile al desarrollo, de que las familias puedan volver a prosperar, de que podamos vivir en paz. Y para eso se requiere unidad”, concluyó.

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