Rabat dice que riesgo de reincidencia de reos beneficiados con rebaja de condenas "siempre ha estado latente"

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, se refirió al alto riesgo de reincidencia que se identificaron de 33 de los 56 condenados por delitos sexuales contra menores que obtuvieron rebajas administrativas por el Gobierno.

Al respecto, la autoridad declaró que "lo primero, hay que entender bien el procedimiento de rebaja de condena, en el cual no es el Ministerio de Justicia quien analiza el mérito de la solicitud. Para eso hay un consejo integrado por ministros de Corte de Apelaciones, por jueces y también por psicólogo y asistentes sociales, quienes son precisamente los llamados por la ley a analizar estas situaciones".

Rabat sostuvo que el rol del Ministerio de Justicia es "únicamente determinar si se cumplieron ciertos requisitos o formalidades. Por tanto, no hay una ponderación de la situación de cada uno de esos internos".

"Es importante entender cuáles son las competencias de los funcionarios públicos. El ministro de Justicia no tiene competencias para ponderar esos antecedentes, puesto que para eso hay una comisión especialista", subrayó.

En cuanto al proyecto que presentarán, el titular de Justicia dijo que se busca que "nunca más exista una situación como lo que hemos vivido, y que en el fondo, lo que busca es llenar un vacío que tenía la ley, como ha sido reconocido también por la jurisprudencia".

Respecto al riesgo de reincidencia de los pederastas, Rabat sostuvo que "en todo este sistema, que como ustedes ya saben, data desde el año 2003, es decir tiene más de 20 años de duración, ese riesgo siempre ha estado latente y es por eso que se establece una comisión, especialista con psicólogo y asistentes sociales para que analicen esa situación".

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