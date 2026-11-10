Rabat asegura estar "muy contento" con su labor y descarta presión para dejar el Ministerio de Justicia

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, declaró estar "muy contento" en su labor y aseguró que no se siente presionado a dejar el cargo, en medio de los cuestionamientos por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

"No me siento presionado, no siento presión para nada: estoy muy contento en mi labor como ministro de Justicia del Presidente José Antonio Kast", sostuvo desde el Congreso.

La autoridad precisó que continuará realizando su trabajo legislativo en el Congreso. "He venido durante ocho meses prácticamente todos los días de la semana (al Congreso) y lo voy a seguir haciendo. Creo que es muy importante intervenir en el trabajo legislativo, lograr acuerdos con los señores parlamentarios para tener una legislación que sea lo mejor para Chile", afirmó.

Consultado por la rebaja de pena otorgada a una mujer condenada por abusos sexuales en el Colegio Apoquindo, el secretario de Estado rechazó los cuestionamientos por su trabajo como abogado de uno de los dueños del establecimiento entre 2014 y 2023, por lo que hizo un llamado a "informar bien".

"No he representado a esas personas condenadas penalmente. Mi labor profesional fue defender civilmente a una persona que era dueña del establecimiento educacional, y eso no tiene ninguna situación extraordinaria", aseguró.

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