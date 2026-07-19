Pulso Ciudadano: Aprobación de Kast cae a 28,9%, su peor registro desde que llegó a La Moneda

El Presidente José Antonio Kast registró esta semana su nivel de aprobación más bajo desde que asumió el cargo: 28,9%, mientras que la desaprobación alcanza el 56,6% y el 14,4% no sabe. La aprobación del Gabinete también cae a 24,5%, con un 61,3% de desaprobación, su peor registro.

Según la encuesta Pulso Ciudadano, de Activa Research, esta medición marca un nuevo piso en la serie de gobierno, en un contexto de creciente preocupación económica, aumento del desempleo y ausencia de señales de recuperación.

Por posición política, el 63,4% de la derecha aprueba al Mandatario, pero entre los independientes la aprobación cae a solo 19,3% y entre la izquierda a un 14,0%. Los adultos de 31 a 40 años son el segmento de edad más crítico (solo 19,0% aprueba). La zona sur del país es la más favorable (35,5%), mientras la RM registra el menor respaldo (25,5%). Entre los opositores al Gobierno, el rechazo alcanza el 94,3%.

En tanto, el nivel de desconfianza en el Presidente Kast se mantiene en niveles máximos con 54,4% de poca o nada de confianza, mientras que solo el 21,4% declara mucha o total confianza y el 24,3% confianza media. Desde que asumió el cargo, la confianza alta ha caído 14,6 puntos (desde 36,0% en diciembre 2025) sin mostrar señales de recuperación.

Acerca del proyecto de reconstrucción, la ciudadanía lo rechaza mayoritariamente: el 43,1% está en desacuerdo o muy en desacuerdo, el 30,7% no tiene opinión definida y solo el 26,1% lo apoya. Adicionalmente, la propuesta de invariabilidad tributaria por 10 a 20 años para grandes inversiones genera un rechazo similar: 38,8% en desacuerdo, frente a un 24,5% de acuerdo.

PURANOTICIA