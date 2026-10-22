PS impulsa proyecto con mayores sanciones a las AFP y plantea eliminar sus comisiones cuando existan pérdidas

La bancada de diputados del Partido Socialista presentó un proyecto de ley que busca fortalecer la protección de los ahorros previsionales, tras las pérdidas de US$7.700 millones del Fondo E.

El proyecto establece mayores sanciones para los delitos económicos cometidos por quienes administran fondos de pensiones, restricciones al cobro de comisiones por parte de las AFP y establecer que es contraria a la ley la gestión de los fondos que no tenga por fin exclusivo el interés de los fondos.

En primer lugar, el proyecto modifica la Ley de Delitos Económicos para incorporar una agravante penal muy calificada cuando una persona cometa un delito administrando pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, considerando la especial responsabilidad que implica gestionar recursos destinados a la seguridad social.

En segundo término, propone que las AFP no tengan derecho a cobrar comisiones ni obtener determinadas retribuciones cuando los fondos que administran registren pérdidas en el año calendario anterior. La iniciativa incorpora esta restricción en distintas disposiciones del Decreto Ley N.º 3.500, que regula el sistema de pensiones.

Finalmente, establece que serán contrarias a la normativa previsional las operaciones realizadas con los recursos de los fondos que no se efectúen en su exclusivo beneficio, reforzando el deber de las administradoras de actuar con diligencia, responsabilidad y lealtad hacia los afiliados.

El jefe de la bancada PS Raúl Leiva, señaló “este es un proyecto de ley que se hace cargo de una realidad, no regulada expresamente en nuestra legislación. Al agravar delitos económicos vinculados a la administración de fondos de pensiones y establece una sanción económica al mal administrador”.

Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri, dijo que “las AFP deben quedarse sin comisiones cuando los fondos terminen el año con pérdidas. Eso proponemos con este proyecto, que también aumenta las penas para quienes cometan delitos administrando las pensiones. Que respondan por la plata de los trabajadores. Basta de abusos”.

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