Proyecto “Escucha su corazón”: Cadem revela que un 66% se opone a obligar a mostrar latidos antes de un aborto

En una nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem correspondiente al 22 de julio, se reveló que el 27% está de acuerdo y 66% en desacuerdo con que un médico esté obligado a mostrar los latidos del feto o bebé a una mujer antes de realizar un aborto, esto en el marco del proyecto “Escucha su corazón”.

Asimismo, el 23% está de acuerdo y 67% en desacuerdo con que si la mujer se niega a escuchar los latidos del feto el médico tenga prohibido practicarle el aborto en alguna de las tres causales legales. Los niveles de acuerdo con aspectos fundamentales del proyecto son más altos entre los mayores de 55 años (36%) y entre los identificados con la derecha (47%).

A su vez, el 56% cree que este proyecto busca principalmente disuadir o dificultar que la mujer se realice el aborto, 19% cree que el objetivo es entregar más información a la mujer para que decida con mayor conocimiento y 21% piensa que ambas cosas por igual.

En relación a debates valóricos, los que cuentan con mayores niveles de acuerdo son el aborto en tres causales (80% +7pts), que personas solteras, divorciadas o viudas puedan adoptar hijos (77% +13pts), la eutanasia (75% -1pto) y la pena de muerte para delitos graves (68%).

Las con menos apoyo son legalizar el consumo de marihuana recreativo para mayores de 18 años (37% -5pts), que menores de edad puedan cambiar su identidad de género, aunque tengan autorización de sus padres (34% -6pts), legalizar el trabajo sexual / prostitución (34%) y que mujeres deportistas transgénero puedan competir en deportes femeninos (23% -19pts).

EMERGENCIA CLIMÁTICA

Respecto a la emergencia por el temporal, 42% cree que el Gobierno tomó las decisiones de forma oportuna y adecuada, 10 puntos menos que en la última medición, el 45% (-4pts) que ha dispuesto de todos los recursos que tiene el Estado para ayudar a los afectados y 39% (-3pts) que ha acompañado a las familias afectadas. El 87% está de acuerdo con que se decretara estado de excepción para la cuarta región y parte de la tercera.

Las instituciones mejores evaluadas en esta emergencia son Carabineros (79%, +2pts), los municipios (68%, -2pts) y las Fuerzas Armadas (66%). Por el contrario, las peores evaluadas son las empresas de agua y alcantarillado (39%, -11pts), los delegados presidenciales (35%) y las empresas de luz (35%, -9pts).

Por su parte, en la cuarta semana de julio, 39% aprueba la gestión del Presidente Kast y 58% (+2pts) la desaprueba, sin cambios significativos.

(Imagen: Alexander Raths / EP)

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