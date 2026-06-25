Proyectan la salida de más de 400 mil vehículos de la región Metropolitana por fin de semana largo

Los ministerios de Obras Públicas y de Transportes dieron a conocer el plan de contingencia que se activará ante la salida masiva de vehículos y buses por el fin de semana largo ante el feriado del lunes 29 de junio, que coincide además con las vacaciones de invierno de millones de chilenos.

Junto a Carabineros, se informó que para este fin de semana se proyecta que más de 900 mil personas viajen en buses interurbanos y que más de 400 mil vehículos salgan de la región Metropolitana.

Debido a ello se realizará un importante despliegue por parte del equipo de Fiscalización en todo el país, orientado a combatir el transporte informal y verificar las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros.

"Hacemos un llamado a los pasajeros a utilizar el cinturón de seguridad en los buses interurbanos, ya que hemos realizado 95 mil fiscalizaciones y más de 2.900 personas han sido citadas al juzgado de policía local por el incumplimiento de esta medida, arriesgando multas de 71 mil pesos a 100 mil pesos", indicó el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna.

Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, hizo un llamado a planificar los viajes y a aprovechar los incentivos tarifarios para evitar la congestión debido a la salida proyectada de 403.786 vehículos de la capital y su posterior retorno.

"El llamado, en primer lugar, es a informarse. Hay un conjunto de medidas destinadas a promover los horarios con menor tránsito y, por lo tanto, a planificar los viajes y a conducir con precaución, para poder disfrutar de estas festividades. Hemos dispuesto una serie de medidas a través de Carabineros y de las concesionarias", señaló Balmaceda.

REBAJA DE PEAJES

Las autoridades informaron que para el presente fin de semana largo se tomarán una serie de medidas en carreteras para favorecer el tránsito, entre las que destaca el llamado “Peaje a Luca”.

Para autos y camionetas, el peaje costará mil pesos el viernes 26 de 07:00 a 13 horas y el sábado 27 de 07:00 a 10 horas en puntos específicos de las rutas 68 y 5 Norte. Para el retorno del lunes 29, la medida estará vigente de 07:00 horas al mediodía en las rutas 68, 5 Sur y 5 Norte.

Habrá un descuento del 50% en los peajes para camiones en las rutas 68 y 5 Norte durante el viernes, el sábado y el lunes, entre las 00:00 y las 07 horas.

Y se aplicarán restricciones a camiones en horarios de mayor flujo en las rutas 5 Norte, 68 y 5 Sur, para facilitar el tránsito de vehículos livianos.

Respecto de los horarios de más congestión, se espera el mayor flujo de salida el viernes 26 entre las 18:00 y las 22 horas.

Y para el retorno, el peak de tráfico se concentrará el lunes 29 entre las 16 y las 20 horas.

PURANOTICIA