Providencia modifica atención de sus centros de salud tras la lluvia: revisa cuáles abrirán

La Municipalidad de Providencia informó que algunos de sus centros de salud tendrán una modalidad de atención especial este miércoles 14 de octubre, mientras que otros suspenderán temporalmente sus servicios por inconvenientes provocados por las fuertes precipitaciones.

Los establecimientos que estarán abiertos serán los Cesfam "Dr. Hernán Alessandri", "Dr. Alfonso Leng" y "El Aguilucho" junto con el Cecosf "Andacollo". Sin embargo, estos recintos atenderán exclusivamente para la entrega de medicamentos y leche a sus usuarios, por lo que no realizarán atenciones habituales.

En tanto, permanecerán cerrados el Cecosf Marín, el Centro de Salud Mental "Dr. Germán Greve", el SAPU "El Aguilucho" y la farmacia Los Leones.

Por su parte, el Centro de Especialidades Odontológicas Leng y la farmacia Provisalud Salvador funcionarán en sus horarios habituales.

Finalmente, la Municipalidad de Providencia pidió "la comprensión de los vecinos y usuarios frente a estas medidas preventivas, adoptadas debido a las dificultades generadas por las precipitaciones".

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