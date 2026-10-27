Proponen consulta ciudadana para reponer la pena de muerte a abusadores de menores

La diputada Zandra Parisi (PDG) señaló que esperará conocer los informes pendientes y escuchar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, antes de definir su postura frente a una eventual acusación constitucional que impulsaría la oposición tras la polémica de las rebajas de condena.

En paralelo, planteó consultar a la ciudadanía, mediante un plebiscito, si está de acuerdo con restablecer la pena de muerte para quienes cometan agresiones sexuales contra menores.

En primera instancia, la parlamentaria abordó su posición frente a la eventual acusación constitucional y señaló que “estamos esperando la reunión de mañana miércoles. Para nosotros va a ser fundamental seguir recibiendo el informe que tiene el Ministerio de Justicia”.

“Tenemos antecedentes parciales y que ni siquiera nos entregó el Ministerio de Justicia, sino que fue a través de una investigación de un medio de comunicación. Tenemos que recibir el resto de los informes. Mañana (miércoles) tenemos que escuchar al ministro y ahí yo voy a tener la oportunidad de preguntarle abiertamente ciertas cosas que ya tengo preparadas”, precisó.

Parisi sostuvo que, más allá de las eventuales responsabilidades políticas y administrativas, la prioridad debe estar puesta en quienes fueron víctimas de los delitos.

“Para mí, en lo personal y en la bancada de la Gente, también lo fundamental es preocuparse por las víctimas. Las víctimas en estos momentos se tienen que sentir acompañadas por parte del Gobierno, el Ministerio de Justicia y por parte de la sociedad”, afirmo.

Agregó que “me imagino la situación que están viviendo ellos, debe ser terrible estar detrás de la ventana moviendo un visillo para ver si hay una persona extraña fuera de su casa. Horroroso. Nuevamente deben estar sufriendo los dolores que vivieron tiempo atrás, y eso el Estado no puede permitirlo”.

La legisladora también indicó que en comunicaciones y reuniones sostenidas esta semana le planteó al ministro Rabat medidas para reforzar la protección de las víctimas, y señaló “me dijo que el Ministerio sí estaba centrando la preocupación hoy en día en las víctimas. Ahora, espero que esa preocupación sea real y tangible. Por ejemplo, que las víctimas puedan contar con un número donde puedan llamar y sean atendidas inmediatamente”.

En ese contexto, la parlamentaria abrió además el debate sobre una eventual restitución de la pena de muerte para quienes cometan agresiones sexuales contra menores.

“Creo que es el momento de preguntarle a la ciudadanía qué opinan de esta situación que ha pasado en nuestro país y si se debe considerar volver a instaurar la pena de muerte para todos estos seres despreciables que abusan de menores”, planteó.

Afirmó que “esto no lo podemos seguir aceptando. Tenemos que dar, como Estado, como Gobierno, como país, una señal clara”.

La diputada aclaró, sin embargo, que se trata de una posición personal y no de una definición adoptada por el PDG.

“Yo estoy con ese ánimo de llamar a una consulta ciudadana donde se pregunte directamente a cada chileno, a todos estos chilenos que están sufriendo nuevamente con estas decisiones, si están a favor de la pena de muerte o no”, explicó.

Respecto de la continuidad de Rabat en el gabinete, Parisi sostuvo que corresponde al Presidente resolver su permanencia y destacó parte del trabajo realizado por el ministro en otros proyectos.

“Si el ministro sale o no sale, eso es decisión del Presidente. Él sabrá cuánto tiempo se tiene que tomar en determinar alguna salida o no del ministro. Acá debo reconocer que el trabajo que ha hecho el ministro frente a otros proyectos de ley ha sido muy bueno. Lo rescato”, afirmó.

Finalmente, agregó que el episodio evidencia la necesidad de fortalecer la mirada política dentro de los equipos ministeriales y considerar las consecuencias de las decisiones públicas “en la gente, con la gente y para la gente”.

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