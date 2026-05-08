Prisión preventiva para Joaquín Lavín: Fiscal estima que el monto de la defraudación asciende a $240 millones

La fiscal de Alta Complejidad Metropolitana Oriente, Constanza Encina, manifestó su conformidad con la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León.

Al respecto, la persecutora argumentó las razones detrás de la petición del Ministerio Público: “Estamos conformes con lo decidido. Hicimos la solicitud (de prisión preventiva) porque es evidente de que teníamos la convicción de que la libertad de los imputados era peligrosa para la seguridad de la sociedad. Estamos conformes de que se haya podido acreditar todos los delitos que estábamos imputando, que no son pocos y se dan en un periodo muy extenso de tiempo, cerca de doce años”.

En esa misma línea, la abogada profundizó en el modus operandi y la decisión del tribunal, indicando que "creemos que la sistemicidad de las conductas da cuenta de la gravedad de los hechos que el juez pudo percibir, y por ello decretó una medida cautelar que es proporcional…".

Además, sobre la forma en que operaban los involucrados, detalló textualmente: "Se estaba obrando sobreseguro, poniendo a funcionarios públicos en determinados cargos, lo que permitía prevalerse de esa situación de poder para la comisión de los delitos".

Para complementar el análisis de la autoridad judicial, Encina añadió: "A eso se refiere el magistrado cuando señala que se trataría de una verdadera red de corrupción, lo que se pudo establecer a lo largo de las extensas audiencias".

En cuanto al impacto económico de estos ilícitos, la representante del ente persecutor precisó que, de acuerdo con los cálculos realizados durante las indagatorias, la valorización de las facturas falsas alcanza la suma de 240 millones de pesos.

Finalmente, sobre los próximos pasos en la causa, la fiscal Encina cerró advirtiendo: “La investigación sigue abierta y pediremos la ampliación del desafuero, que es lo que corresponde, respecto de los delitos por los que no pudo formalizar ahora al imputado Lavín León”.

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