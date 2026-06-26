Prisión preventiva para dos haitianos por tráfico de menores de edad migrantes

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de los ciudadanos haitianos Ezechiel Rome y Jean Chery Dormeus, imputados por los delitos de asociación criminal para el tráfico de inmigrantes y lavado de activos.

Una investigación liderada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte estableció que a través de dos agencias, los imputados trajeron al país a menores de edad por los que cobraban un promedio de tres millones de pesos a las familias.

De esa manera, desde el año 2024, los imputados lograron ingresos por $800 millones mediante los viajes organizados por la agencia MundoPam en Santiago, de propiedad de Rome, y la agencia Cananeen en Pedro Aguirre Cerda, la que pertenecía a Dormeus.

Las pesquisas, a cargo del fiscal regional metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, y la persecutora de esa jurisdicción, Carolina Suazo, apuntan a que las operaciones de la organización transnacional a la que pertenecían ambos imputados operó en territorio nacional, al menos, desde mediados de 2024 y hasta la fecha.

La indagatoria a cargo de la PDI estableció que ambos imputados ocultaron la operación mediante las agencias de viajes que servían para blanquear sus activos. Los viajes comenzaban en Haití, seguían hacia a República Dominicana y seguían hacia nuestro país.

En todo caso, se trata de una indagatoria no relacionada con los hechos fiscalizados por la Contraloría por el ingreso de niños haitianos a Chile mediante la reunificación familiar, ya que estos se limitan al periodo entre enero y abril de 2025.

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