Primer aviso de marejadas del año: condición se manifestará a contar de este miércoles desde Arica hasta el Golfo de Arauco

La Armada emitió el primer aviso de marejadas del 2023. El evento se presentará entre el 11 y el 14 de enero entre las costas de Arica y del Golfo de Arauco, incluyendo también la Isla de Pascua y el Archipiélago Juan Fernández.

De acuerdo al Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, el fenómeno tendrá dirección noroeste y alcanzará su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local.

El capitán de fragata Gonzalo Concha Salas explicó que "un tren de olas provenientes del hemisferio norte afectará a contar desde el día miércoles 11 de enero a nuestro litoral insular y continental de la zona centro y norte del país, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas al Noroeste, alcanzando su mayor desarrollo durante las horas de pleamar o altas mareas y en particular entre las 00:00 y 03:00 hrs. Estas marejadas corresponden al primer aviso de marejadas del presente año”.

La autoridad llamó a la comunidad a actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitar el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento y no ejercer actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.

Específicamente, las marejadas llegarán a la costa en las siguientes fechas:

Archipiélago Juan Fernández: Miércoles 11 de enero (AM).

Entre Arica y Caldera: Miércoles 11 de enero (AM).

Entre Caldera y el Golfo de Arauco: Jueves 12 de enero (AM).

Isla de Pascua: Jueves 12 de enero (AM).

La condición se mantendrá hasta:

Isla de Pascua: Viernes 13 de enero.

Archipiélago Juan Fernández: Sábado 14 de enero.

Entre Arica y el Golfo de Arauco: Sábado 14 de enero.

