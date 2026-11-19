Con la aprobación de las partidas del Ministerio Público y de los ministerios Del Interior y de Minería, la Sala del Senado continuó con la tercera jornada de análisis del presupuesto 2027.

Los parlamentarios también destinaron gran parte de la sesión de la mañana al estudio de los recursos del Ministerio de Vivienda, aprobando una serie de asignaciones, quedando pendiente solo un aspecto que debe ser zanjado en la sesión de la tarde tras producirse un doble empate.

MINISTERIO PÚBLICO

La del Ministerio Público fue la primera partida despachada por unanimidad, oportunidad en la que intervinieron las senadoras Vanessa Kaiser y Alejandra Sepúlveda y los señores Alfonso De Urresti y Karim Bianchi.

Entre los puntos levantados estuvieron el mandato legal expreso para el cumplimento de la implementación de la Fiscalía Supraterritorial y el fortaleciendo del Ministerio Publico; además de una serie de restricciones y limitaciones que estarían afectando la independencia que hoy tiene la Fiscalía.

VIVIENDA Y URBANISMO

Luego, se abordó el ministerio de Vivienda y Urbanismo. Transversalmente se criticaron los cambios al subsidio DS49 (Fondo Solidario de Elección de Vivienda), en orden a eliminar pagos por avance, propuesto desde el Ejecutivo.

Senadoras y senadores enfatizaron que obligar al pago, una vez que las viviendas estén terminadas, recepcionadas e inscritas, lo que puede tardar entre 3 y 4 años, significará un “verdadero golpe para esta construcción”. “Las grandes empresas con respaldo financiero tendrán ventajas; mientras que las regionales quedarán fuera del mercado, perdiendo no solo la empresa, sino que trabajadores, familias…”.

Tras un arduo debate, el Ejecutivo se allanó a un acuerdo y presentó una indicación con “lealtad con los recursos públicos”, para mantener pagos por avance, pero incluyendo un “párrafo correspondiente a la información, que se entregue el listado de empresas y el valor de las viviendas DS49”. Quiroz insistió con la necesidad de “un camino intermedio y aprender del mercado”. A su juicio se requiere transparentar el valor de las viviendas y las empresas pequeñas que son parte de otras mayores.

Entre las enmiendas aprobadas está la que autoriza a los Servicios de Vivienda y Urbanización (SERVIU) a financiar la reparación o reposición de viviendas con subsidio estatal que hayan sido dañadas por socavones. Cabe hacer presente que el subsidio de arriendo también fue levantado desde el parlamento.

Se aprobó una indicación de la senadora Paulina Núñez que permite a las pequeñas y medianas constructoras operar en regiones sin los cambios que había propuesto originalmente el Ejecutivo.

En otro orden, se solicitó incorporar en el Protocolo de Acuerdo la creación de una mesa de trabajo con la Federación Nacional de Trabajadores de Vivienda y Urbanismo y autoridades para analizar los ajustes de la dotación y las medidas para el fortalecimiento institucional.

Además de restituir recursos que habían sido rebajados, la Sala rechazó la rebaja del presupuesto del subsidio habitacional rural en el Serviu de Los Ríos, con la idea de poder lograr un aumento en el trámite de la Comisión Mixta.

También se aprobó una indicación de los senadores Alejandra Sepúlveda y Miguel Becker para flexibilizar el sistema de evaluación ambiental para las viviendas sociales en situaciones donde hay hasta 300 viviendas y 10 hectáreas. El Ejecutivo hizo reserva de constitucionalidad de esta medida.

Con todo, la partida quedó pendiente para ser votada durante esta tarde. Esto, por producirse doble empate en la votación separada de la glosa sobre mejoramiento de la vivienda. Lo que se busca es aumentar las reservas.

MINERÍA

Luego se inició el análisis de los recursos para el Ministerio de Minería donde se dio una discusión sobre la admisibilidad de una indicación del senador Esteban Velásquez que buscaba fortalecer las facultades fiscalizadoras del Sernageomin, la que finalmente fue declarada inadmisible.

Posteriormente, la Sala aprobó la indicación del Ejecutivo que reponía los recursos que habían sido rebajados en los trámites anteriores, dando por despachada la partida.

MINISTERIO DEL INTERIOR

La discusión sobre el presupuesto del Ministerio del Interior estuvo centrada en los recursos para el Sernapred y la denominada Ley Cholito.

La votación comenzó con la aprobación de indicaciones del Ejecutivo que reponen y sustituyen los recursos que habían sido rebajados en los trámites anteriores.

En este punto, se dio un debate a raíz de la solicitud de votación separada solicitada por las senadoras Beatriz Sánchez, Yasna Provoste, Claudia Pascual y Andrea Balladares respecto de los recursos destinados para Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres). Las legisladoras, junto a los senadores Miguel Ángel Calisto y Gastón Saavedra manifestaron su preocupación por la rebaja de recursos para este servicio que es clave al momento de enfrentar emergencias y catástrofes.

Luego que el Ejecutivo anunciara que ingresaría una indicación para incorporar 282 millones de pesos, las senadoras retiraron su petición de votación separada y se aprobó el aumento de recursos. Además, se relevó el acuerdo logrado en orden a instalar una mesa que permita avanzar en la modernización de Senapred con la participación de expertos y funcionarios.

Posteriormente, la Sala aprobó la incorporación de recursos a la denominada Ley Cholito y la ampliación de glosas en el plan Buen Vivir para apoyar a los hortaliceros de La Araucanía y la ampliación del Fondo de Apoyo de Contingencia Regional para actividades adicionales.

La partida para el Ministerio del Interior fue aprobada con 36 votos.

PURANOTICAI