Presidentes Kast y Paz comprometen avances en comercio, minería, integración energética y conectividad

En el marco de su visita oficial, el Presidente José Antonio Kast llamó a dejar atrás décadas de distanciamiento con Bolivia y afirmó que ambos países deben avanzar pese a sus diferencias históricas. Desde el Gobierno destacaron que la jornada en La Paz marca un hito en la relación bilateral y busca fortalecer la confianza y el trabajo conjunto.

En su discurso en Palacio Quemado, el Mandatario recordó que la última visita de Estado de un presidente chileno a la capital boliviana ocurrió en agosto de 1955, cuando Carlos Ibáñez del Campo se reunió con autoridades del país vecino.

“Durante demasiado tiempo hicimos justamente lo contrario de lo que pedían esas palabras”, sostuvo el mandatario en su discurso, recordando un mensaje pronunciado entonces por Ibáñez sobre las oportunidades que podía generar el intercambio entre ambas naciones.

El jefe de Estado chileno también aludió a las diferencias que han marcado la relación bilateral, en particular las posiciones históricas de ambos países. Sin embargo, planteó que estas no deben impedir el avance de iniciativas de interés común.

“Presidente Paz, no voy a fingir que no existen diferencias porque hay diferencias, pero esas diferencias existen, son históricas. Bolivia tiene sus posiciones, Chile tiene las suyas. Más allá de ellas, hemos aprendido algo muy importante: las diferencias no pueden ser excusa para estar paralizados. Nuestros pueblos demandan salir adelante, avanzar, surgir", afirmó.

Agregó que “no vinimos a La Paz solo por un gesto político. Vinimos a comenzar a hacer historia. Y hacemos actos y declaraciones concretas".

“Nuestros pueblos demandan avanzar, salir adelante, surgir. Por eso hemos encomendado también al mecanismo de consultas políticas que trabaje estas cuestiones con diálogo y confianza mutua. Lo hará paso a paso, considerando los intereses de ambas partes, hacia la normalización plena de nuestras relaciones y su restablecimiento al más alto nivel diplomático”, añadió.

Afirmó Kast que “hemos escogido el camino más difícil, pero también el más honesto. No hemos hecho anuncios grandilocuentes que se desvanecen al día siguiente, hemos decidido construir con constancia para cimentar una relación que perdure”.

En la declaración conjunta, Kast y Paz acordaron reactivar los mecanismos de diálogo bilateral y profundizar la cooperación, pese a las diferencias históricas entre ambos países. También comprometieron avances en comercio, minería, integración energética y conectividad, incluido un corredor de fibra óptica entre Chile y Bolivia.

En seguridad, ambos gobiernos plantearon reforzar la coordinación contra el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y el crimen organizado transnacional, además de avanzar hacia una migración ordenada y segura.

También acordaron fortalecer la integración fronteriza y retomar las conversaciones sobre el libre tránsito de la carga boliviana por territorio y puertos chilenos.

Finalmente, Kast invitó a Paz a realizar una visita oficial a Chile durante 2027, invitación que el mandatario boliviano aceptó.

(Imagen: Presidencia)

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