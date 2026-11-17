El presidente José Antonio Kast se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, en un encuentro marcado por los 10 años de la firma de la Asociación Estratégica Integral y los 20 años del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países. China es actualmente el principal destino de las exportaciones chilenas.

"China representa casi un tercio del comercio exterior de Chile, y el TLC de 2005 fue el primero de China con un país latinoamericano", destacó el Gobierno tras la reunión, realizada en el Hotel Kylin Villa de Shenzhen, ciudad que fue sede de la APEC.

Durante el encuentro, el mandatario chileno valoró la continuidad de los vínculos diplomáticos entre ambas naciones, pese a los cambios políticos internos que ha experimentado Chile. "Las relaciones internacionales entre China y Chile se han mantenido estables, más allá de situaciones internas que hayan podido afectar a nuestro país. Eso es algo que destacamos", señaló el mandatario.

En esa misma línea, Kast enfatizó que su representación corresponde al Estado chileno y no a una determinada corriente política. Al respecto, sostuvo que "represento al Estado, no a un sector político, y es algo que hemos mantenido permanentemente. Chile ha sido un ejemplo de traspasos de gobiernos democráticos de un signo político a otro signo político y agradecemos siempre el respeto de nuestra forma de gobernarnos, así como también nosotros respetamos las organizaciones políticas de cada nación".

Finalmente, el Presidente destacó la confianza construida entre ambos países a pesar de la distancia geográfica, subrayando los avances alcanzados a través de su relación bilateral. En ese contexto, expresó que "son 20 mil kilómetros que nos separan en distancia, pero hemos logrado generar una confianza que nos ha permitido progresar juntos".

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