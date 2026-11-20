El Presidente José Antonio Kast sostuvo este viernes reuniones con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y con el emperador Naruhito, en el marco de la etapa final de su gira por Asia, que también contempló visitas oficiales a China y Vietnam.

Según informó Tele13, el encuentro con Takaichi permitió abordar nuevas áreas de cooperación entre Chile y Japón, en el contexto de la asociación estratégica que mantienen ambas naciones.

Tras la reunión, ambos mandatarios destacaron la firma de un Memorando de Cooperación en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), iniciativa que busca profundizar el trabajo conjunto en materia de desarrollo tecnológico e infraestructura digital.

Desde Presidencia señalaron que las autoridades también ratificaron su voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos bilaterales, especialmente de cara a 2027, año en que Chile y Japón conmemorarán 130 años del establecimiento de relaciones diplomáticas.

Durante la cita, ambos líderes coincidieron en la importancia de preservar un orden internacional libre y abierto, sustentado en el Estado de derecho, así como de contribuir al mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región del Asia-Pacífico.

En el plano económico, las autoridades destacaron las oportunidades existentes para ampliar y diversificar el intercambio comercial y las inversiones entre ambos países.

Entre los avances de esta cooperación se mencionó un proyecto conjunto en una mina de cobre, iniciado durante este año, que incorpora tecnología japonesa de comunicaciones de última generación.

La agenda del Mandatario también incluyó una audiencia en el Palacio Imperial de Tokio, donde fue recibido por el emperador Naruhito y la emperatriz Masako. A la instancia, Kast asistió acompañado por la primera dama, María Pía Adriasola.

En materia internacional, ambas partes reafirmaron su compromiso con el Sistema del Tratado Antártico y manifestaron la importancia de profundizar la cooperación científica, logística e institucional en los asuntos vinculados al continente blanco.

Asimismo, expresaron su respaldo al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y a los principios del derecho internacional que rigen los océanos, entre ellos la libertad de navegación y la resolución pacífica de las controversias.