Presidente Kast se comunica con Delcy Rodríguez y coordina el envío urgente de ayuda y rescatistas chilenos a Venezuela

El presidente José Antonio Kast sostuvo una conversación telefónica con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para expresar la solidaridad de Chile y anunciar el envío de ayuda humanitaria y equipos de rescate tras los terremotos que afectaron el noreste del país.

A través de su cuenta de X, el mandatario informó el contacto con la autoridad venezolana y detalló las acciones que prepara el Gobierno chileno frente a la emergencia.

"Acabo de conversar por teléfono con la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para transmitirle la solidaridad de Chile en los difíciles momentos que enfrenta el pueblo venezolano", indicó Kast.

Asimismo, agregó que "estamos gestionando el envío de ayuda humanitaria urgente y el despliegue de equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto".

Previamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores también manifestó su respaldo al país caribeño mediante una declaración pública.

"El Gobierno de Chile expresa su solidaridad al Gobierno y al pueblo de Venezuela, por el terremoto ocurrido esta tarde que afectó a una extensa zona de ese país, con cuantiosas pérdidas materiales y eventuales víctimas", señaló la Cancillería.

La cartera agregó que "el Gobierno de Chile lamenta esta tragedia y manifiesta la disposición de prestar ayuda humanitaria y de rescate en caso de ser requerido".

La emergencia se originó la tarde del miércoles, cuando dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, separados por apenas 30 segundos, sacudieron el noreste de Venezuela.

De acuerdo con los balances preliminares, el desastre ha dejado hasta ahora 164 personas fallecidas y cerca de 1.000 heridos, además de importantes daños en infraestructura y edificaciones.

No obstante, debido al elevado número de inmuebles colapsados, las autoridades estiman que la cifra de víctimas podría aumentar durante las próximas horas, a medida que continúen las labores de búsqueda y remoción de escombros.

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