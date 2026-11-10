Presidente Kast recibió en La Moneda a María Soledad Acevedo, primera general del Ejército

El Presidente José Antonio Kast recibió en el Palacio de La Moneda a la coronel María Soledad Acevedo San Martín, quien se convertirá en la primera mujer en alcanzar el grado de general en la historia del Ejército de Chile.

Al encuentro también asistieron el ministro de Defensa, Fernando Barros; la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, y el comandante en jefe del Ejército, general Pedro Varela.

La reunión se realizó tras la aprobación de su ascenso por parte del mandatario, en el marco de la conformación del alto mando institucional para 2027, marcando un hito en la incorporación de mujeres a los más altos niveles de responsabilidad y conducción del Ejército.

Tras el encuentro, el ministro Fernando Barros destacó que "tenemos hoy día el orgullo de tener a la primera mujer general de la República, de nuestro Ejército. El Ejército de Chile es parte de los cambios culturales, parte del desarrollo y de generar las oportunidades para todos, sin distinción alguna".

Por su parte, la coronel Acevedo expresó que "estoy muy feliz y contenta de ser la primera mujer en el Ejército en ostentar el grado de general. Yo soy egresada de la Escuela Femenina Militar, la que se creó en el año 1974. Hoy voy a abrir toda una gama de posibilidades a las siguientes promociones. Espero dejar huella de que, con esfuerzo, profesionalismo y entrega, podemos".

TRAYECTORIA

Nacida en Chillán, María Soledad Acevedo San Martín pertenece al Servicio de Intendencia del Ejército y es oficial ingeniero politécnica militar en Sistemas Logísticos, con mención en Administración y Finanzas.

Cuenta con un magíster en Administración Logística Estratégica y es licenciada en Ciencias de la Administración Logística y Abastecimiento, además de Ciencias de la Ingeniería, mención Administración y Finanzas.

A lo largo de su carrera ha desempeñado funciones en diversas unidades y reparticiones militares, entre ellas la Jefatura de Abastecimiento, la División de Salud y la Dirección de Logística del Ejército, acumulando una amplia experiencia en gestión administrativa y logística militar.

Actualmente se desempeña como titular de la Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud del Ejército, mientras que durante 2027 asumirá como directora de Finanzas del Ejército.

Su ascenso constituye un acontecimiento histórico para el Ejército de Chile y un reconocimiento a una trayectoria profesional marcada por la preparación, el compromiso y el servicio institucional.

PURANOTICIA