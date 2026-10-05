Presidente Kast pide que "caiga todo el peso de la ley" sobre asesino del sargento Urrea

El Presidente José Antonio Kast expresó su profundo pesar por la muerte del sargento 2º Jaime Urrea en la comuna de Quilleco, región del Biobío, y pidió que "caiga todo el peso de la ley sobre el asesino".

A través de su cuenta en X, el Mandatario señaló que "con profundo dolor lamento la muerte del Sargento 2° Jaime Urrea, asesinado en Quilleco, mientras auxiliaba a una víctima de violencia intrafamiliar. Fueron 18 años al servicio de Chile y protegiendo a los chilenos".

Asimismo, sostuvo que "todo mi apoyo a su familia y a Carabineros de Chile. Que caiga todo el peso de la ley sobre el asesino".

Según confirmó la institución, el fallecimiento del sargento Urrea se produjo tras ser atacado con un arma de fuego mientras adoptaba un procedimiento por violencia intrafamiliar. Luego de recibir un impacto de escopeta fue trasladado a un recinto asistencial donde falleció. El autor del disparo está detenido.

Este caso se suma al del cabo segundo Christopher Andrés Aguilera Hernández, ascendido de manera póstuma a suboficial mayor, asesinado de un balazo en la cabeza el 27 de setiembre pasado en la comuna de Lo Espejo, región Metropolitana, por un delincuente de nacionalidad venezolana que fue abatido por los efectivos.

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