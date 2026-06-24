Presidente Kast pide presidio "por el resto de sus días" a los autores del crimen de niño durante encerrona en San Bernardo

El Presidente José Antonio Kast valoró el trabajo de la fiscalía y de Carabineros en el caso del niño de 12 años que murió arrastrado en una encerrona en Sam Bernardo, y pidió presidio "por el resto de sus días" para los culpables.

En su cuenta de X, el mandatario expresó: "Valoro enormemente el trabajo del Ministerio Público y Carabineros que logró la detención de tres implicados en el asesinato del niño de 12 años en San Bernardo. Espero que sean juzgados y si son culpables, sean condenados a prisión por el resto de sus vidas".

El jefe de Estado se manifestó cuando sólo se conocían las detenciones de tres jóvenes de 17 y 18 y 20 años, el primero sindicado como el conductor del vehículo robado que arrastró a la víctima por varios kilómetros, al quedar enredado en el cinturón de seguridad.

Luego se agregó otro adolescente de 17 años que ya estaba identificado y que se entregó durante la madrugada a Carabineros. Al igual que sus cómplices, tiene antecedentes policiales por delitos de encerronas. Trascendió que la captura del quinto miembro de la banda es inminente.

Los cuatro detenidos están imputados por los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación. Hoy deberán ser controlados en el Juzgado de Garantía de San Bernardo. Se estima que la Fiscalía Metropolitana Occidente solicitará la prisión preventiva de los adultos y la internación provisoria de los menores.

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