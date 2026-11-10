Presidente Kast pide a camioneros "pensar en Chile" por paro y destaca avances del Gobierno en seguridad

El presidente José Antonio Kast se refirió al paro de camioneros que se desarrolla en distintas zonas del país y realizó un llamado a los transportistas y a los distintos actores del sector a considerar el impacto de la movilización. En ese contexto, el mandatario pidió "pensar en Chile" y destacó los avances que, según indicó, ha impulsado su administración en materia de seguridad para el rubro.

Durante su participación en la marcha blanca del teleférico que conectará Huechuraba con Providencia, Vitacura y Las Condes, el jefe de Estado reconoció las dificultades que enfrenta actualmente el sector debido al incremento de los combustibles y las tensiones entre los distintos actores de la cadena de transporte.

"No ha sido un año fácil. Hoy día hay una situación de tensión con los transportistas y el llamado es a que pensemos en Chile, en que pensemos todos cómo va mejorando la situación. En los que generan la carga, aquellos que tienen que pagar el flete, en aquellos que hacen el transporte", señaló el mandatario.

Asimismo, Kast destacó las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar los problemas de seguridad que afectan a los camioneros, asegurando que se ha registrado una disminución en los robos de camiones y los asaltos. "Vamos avanzando en temas de seguridad, porque claro, suben los costos de la bencina, del petróleo, pero también nosotros hemos ido apretando la mano en temas de seguridad. Hoy día hay menos robos de camiones, hoy día hay menos asaltos, y eso también hay que considerarlo", añadió.

En esa misma línea, el presidente adelantó que el Ejecutivo impulsará nuevas iniciativas para fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad pública, entre ellas, un proyecto de ley enfocado en mejorar las condiciones de los funcionarios de la Policía de Investigaciones. También destacó los avances relacionados con las remuneraciones y el equipamiento de Gendarmería.

También dijo que "ahora vamos a iniciar un proyecto de ley para mejorar también las condiciones de nuestros policías de investigación. Hemos mejorado sustancialmente las remuneraciones y el equipamiento también para Gendarmería de Chile".

Finalmente, el mandatario reconoció que los cambios en materia de seguridad requieren tiempo y recursos, por lo que llamó a asumir un compromiso transversal entre las distintas instituciones y la ciudadanía. En ese sentido, recalcó que "Se va a ver un cambio, es lento porque son instituciones muy grandes y requieren muchos recursos y por eso el compromiso es de todos, el compromiso no es solamente del Estado como gobierno, del parlamento, de los municipios, es de cada uno y sé que el esfuerzo es gigantesco, pero estamos saliendo adelante".

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