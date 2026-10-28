Presidente Kast participa en Enade y proyecta cifras históricas de inversión en Chile: “La más alta en la última década”

El Presidente José Antonio Kast participó este miércoles en la XLVIII versión del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2026, que se realizó en Metropolitan Santiago y reunió a representantes del mundo empresarial, autoridades de Gobierno, académicos y distintos actores de la sociedad civil para abordar los principales desafíos y oportunidades del desarrollo económico de Chile.

El Jefe de Estado intervino en el bloque denominado “Invertir en el futuro”, instancia en la que compartió su visión sobre las prioridades y decisiones estratégicas que marcarán el crecimiento y desarrollo del país durante los próximos años, en el marco de un encuentro que busca promover la confianza, fortalecer las capacidades productivas y generar condiciones favorables para la inversión.

La actividad, organizada bajo la consigna “Tempus Invertendi: Tiempo de invertir”, puso especial énfasis en el potencial de sectores estratégicos de la economía nacional, como la minería, la energía, la acuicultura y la industria forestal, junto con la importancia de movilizar capital, talento y conocimiento para transformar las capacidades de Chile en nuevas oportunidades de desarrollo.

En el encuentro, el mandatario sostuvo que "sin responsabilidad no hay inversión. Nadie invierte en un país que tiene todo desordenado. Y nosotros, como lo digo en simple, hemos llegado a ordenar la casa", advirtiendo de paso los riesgos de la permisología: "Queremos que el Estado sea un socio, no un obstáculo".

“Ya se proyectan más de 95 mil millones de inversión para los próximos cinco años. Es la cifra más alta de la última década. Y este año 2027 tenemos algo muy bueno: no hay elecciones. Así que tranquilos, todo va a estar bien”, agregó.

Según Kast serán “12 meses para trabajar e invertir sin el ruido de las campañas electorales, que tanto nos desvían”.

Sobre las decisiones económicas de su Gobierno, Kast afirmó que "cambiamos la ambigüedad por decisión. Cuando tuvimos que sincerar que el alza de los combustibles, sabíamos que ese costo lo íbamos a pagar en las encuestas”.

“Sin responsabilidad no hay inversión. Nadie invierte en un país que tiene todo desordenado. Y nosotros, como lo digo en simple, hemos llegado a ordenar la casa”, afirmó.

También destacó la promulgación de la Ley de Reconstrucción, la que calificó como “un hito histórico en nuestra nación. Es una ley que dará más y mejor trabajo”, planteó y dejó claro que “el empleo no lo crea el Estado”.

Durante la jornada también se abordaron los desafíos del mercado laboral, la formación de capital humano y el impacto de las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, en el futuro del empleo y la productividad.

Asimismo, el encuentro destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre el Estado, las empresas, la academia y la sociedad civil para avanzar hacia un crecimiento sostenible y de largo plazo.

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