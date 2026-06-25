Presidente Kast ofrece ayuda humanitaria a Venezuela tras fuertes terremotos: "Nos ponemos a disposición de su gobierno”

El Presidente de la República, José Antonio Kast, solidarizó con el pueblo venezolano tras los dos fuertes terremotos que afectaron a la costa central de su país y que dejaron más de 160 muertos.

"Nosotros, como país solidario que somos, decir que siempre vamos a estar tendiéndole una mano a las personas que sufren y, en este caso, vamos a hacer todos el esfuerzo como nación para poder ir en ayuda de aquellas persona que han sido afectadas”, señaló el Mandatario en medio del diálogo ciudadano, “Presidente Presente”, en Lautaro, región de La Araucanía.

En su alocución agregó que “apelamos a la solidaridad de todos. Así como hemos visto la solidaridad de otros países cuando Chile ha sufrido, nosotros también tenemos que ir en ayuda das personas que están afectadas en Venezuela”.

“Si alguien quiere colaborar, que se comunique con su autoridad regional para que generemos cadenas de ayuda para quienes lo están pasando mal”, añadió.

Ya con más información, y durante la noche, el mandatario publicó en su cuenta de la red social X que "solidarizamos con el pueblo venezolano en estas horas y nos ponemos a disposición de su gobierno para coordinar envío de ayuda humanitaria y colaborar con equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto. Chile y Venezuela unidos para enfrentar esta tragedia”.

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