Presidente Kast nombra a nuevos embajadores: exjefe de campaña de Matthei fue designado en Reino Unido

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Presidente José Antonio Kast designó a nuevos embajadores en tres países.

Cancillería dio a conocer que todas las nuevas autoridades ya recibieron sus respectivos beneplácitos.

Diego Paulsen fue nombrado en Reino Unido, Carola Muñoz en Cuba y Jorge Muñoz en El Salvador.

Asimismo, ascendió al grado de embajador a Carlos Cornejo, quien se desempeña como director de la División de Gestión de Personas de la Cancillería.

Diego Paulsen, exvocero de la campaña presidencial de Evelyn Matthei, es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Entre 2014 y 2022, se desempeñó como diputado y presidió la Cámara durante dos años. Integró la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores, fue miembro del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), donde ocupó una de las vicepresidencias, y tuvo actividades con los grupos interparlamentarios de Chile con Panamá, Tailandia, Brasil, Países Bajos, Israel y Palestina.

En tanto, Carola Muñoz es periodista de la Universidad de Chile y egresada de la Academia Diplomática Andrés Bello. Tiene un magíster en Política Exterior de la Universidad de Santiago de Chile.

Al ser designada en el cargo ejercía como embajadora en Ecuador. En el exterior, también se ha desempeñado en las misiones de Chile ante la OEA y ante organismos internacionales en Ginebra, así como en la Embajada en Perú.

A su vez, Jorge Muñoz es oficial de Estado Mayor en retiro, formado en la Academia Politécnica Aeronáutica y Tohmson-CSF Francia, y en la Academia de Guerra Aérea. Se desempeñó como comandante del Grupo de Defensa Antiaérea N°24, con asiento en la Guarnición Aérea de Iquique, y como comandante de la Base Aérea Maquehue y de la Guarnición Aérea en la Región de la Araucanía.

Finalmente, Carlos Cornejo es abogado de la Universidad de Chile, graduado de la Academia Diplomática Andrés Bello y tiene un diploma en Ciencias Empresariales de la Universidad de Santiago.

Al momento de su designación, ejerce como director de la División de Gestión de Personas de la Cancillería. También se ha desempeñado en las embajadas de Chile ante la Santa Sede y Estados Unidos, y como cónsul general de Chile en Madrid.

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