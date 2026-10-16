Presidente Kast llega a Bolivia para reunirse con Rodrigo Paz en la primera visita oficial chilena en 71 años

Cerca de las 9:00 horas de Chile, el avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que trasladó al Presidente José Antonio Kast y su comitiva aterrizó en el aeropuerto internacional de El Alto, en La Paz, en el marco de una histórica visita oficial a Bolivia, la primera de un mandatario chileno en 71 años.

Al mandatario lo acompañan la primera dama, María Paz Adriasola; el canciller, Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Energía, Ximena Rincón; el senador Manuel José Ossandón; y los gobernadores de Arica y Parinacota, Diego Paco; de Tarapacá, José Miguel Carvajal; y de Antofagasta, Ricardo Díaz.

Se trata de la primera visita oficial de un Presidente chileno a Bolivia desde 1955, cuando viajó al país el entonces mandatario Carlos Ibáñez del Campo. Desde entonces, los viajes presidenciales se han enmarcado en cumbres regionales o ceremonias de traspaso de mando.

Durante la mañana de este viernes, tras recibir los honores militares en la plaza Murillo de La Paz, Kast se reunirá con su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, en el Palacio Quemado, donde sostendrán una reunión privada. Posteriormente, ambos mandatarios firmarán diversos acuerdos junto a sus respectivos cancilleres y ministros de Energía. A las 19:00 horas, el Presidente chileno emprenderá su regreso al país.

En la antesala de la cita, el canciller Pérez Mackenna destacó la importancia del encuentro y señaló que “este viaje es una señal de las buenas relaciones que Chile y Bolivia estamos viviendo, y es también un reflejo de lo que ambos países queremos construir, una relación madura, fuerte, con una mirada de futuro en beneficio de nuestros pueblos”.

(Imagen de X: @PresidenteKast)

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