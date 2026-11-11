Presidente Kast llama a camioneros en paro a permitir el libre tránsito y advierte por efectos en la inversión de extranjeros

El presidente José Antonio Kast llamó a los camioneros movilizados a garantizar el libre tránsito en las carreteras y respetar el marco legal, advirtiendo que las interrupciones en las rutas podrían afectar la imagen de Chile y la confianza de los inversionistas extranjeros.

Durante una actividad realizada en las oficinas de Amazon Web Services, en Providencia, el mandatario destacó los aportes estatales destinados a amortiguar el precio de los combustibles. "Cuando en Chile uno carga un litro de petróleo, van 170 pesos de apoyo del Estado. Cuando uno carga un litro de bencina, van 120 o más pesos de apoyo del Estado", dijo.

En esa misma línea, comparó los valores de los combustibles en Chile con los de otros países del continente y sostuvo que "Y cuando miramos el precio en otros países, vemos que en Chile la comparación es más baja que el precio de la mayoría de los países del continente americano", añadió.

El jefe de Estado reconoció las dificultades económicas que enfrentan los transportistas y otros sectores de la ciudadanía, aunque insistió en la importancia de mantener el respeto por las normas para garantizar la estabilidad del país. "Hay veces que eso no se ve y lo entiendo, porque hay una urgencia, hay una afectación personal, cuando uno tiene urgencias en un país, tiene que ir viendo cómo las enfrenta, con responsabilidad y aquí parte de la confianza y parte de la estabilidad es que se respetan las leyes. Eso hace que grandes inversionistas digan Chile es un ejemplo", agregó.

Posteriormente, Kast reforzó su llamado a respetar la normativa vigente y advirtió sobre las consecuencias que las movilizaciones podrían tener en la percepción internacional del país. "Por eso es tan importante hacer un llamado a todos los chilenos a que cumplamos la ley, porque hoy día puede ser un tema puntual, en una situación en una carretera, pero eso prende las alarmas en el mundo entero. Entonces, si alguien quiere tener más trabajo, bueno, tiene que cumplir la ley. Si alguien quiere que haya más inversión en Chile, tiene que permitir el libre tránsito", recalcó.

Finalmente, el mandatario insistió en que el Ejecutivo debe garantizar el cumplimiento de la legislación, diferenciando el derecho a manifestarse de las acciones que puedan vulnerar las normas. "Por eso un Estado está llamado a hacer cumplir la ley. Las manifestaciones siempre son legítimas, pero siempre dentro del marco de la ley y eso es fundamental, porque nos jugamos el futuro de Chile entero", cerró el mandatario sobre el tema del paro camionero.

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